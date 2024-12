Olsztyn/ Dodatkowe wsparcie dla rodziców noworodków i wcześniaków w szpitalu dziecięcym

Od listopada rodzice dzieci leczonych w Oddziale Klinicznym Patologii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt mogą skorzystać ze wsparcia psychologicznego, a matki dodatkowo otrzymują fachową pomoc i porady w zakresie naturalnego karmienia.

"Pobyt noworodka w szpitalu tuż po urodzeniu lub w późniejszym okresie kontrastuje z pierwotnymi oczekiwaniami rodziców, dziadków i rodziny, które zakładają jak najszybszy powrót do domu ze zdrowym dzieckiem i radość z rodzicielstwa" – podkreśliła dyrektor szpitala dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek. Dodała, że jest to sytuacja stresująca dla rodziców, a często nakłada się na nią także depresja poporodowa u matki.

W takich okolicznościach matki (a także ojcowie przebywający przy dziecku) potrzebują wsparcia psychologicznego, które pomoże im przejść przez ten trudny okres, przystosować się do nowej sytuacji, zapobiec pogłębianiu się stanu depresyjnego i przygotować się do nowych zadań po powrocie do domu. Dodatkowo matki często borykają się z problemem karmienia dziecka własnym pokarmem, co jest równie ważne dla utrzymania ich dobrostanu psychicznego i wpływa na zdrowie i rozwój dziecka.

Program „Wsparcie psychologiczne i laktacyjne rodziców noworodków – pacjentów Oddziału Klinicznego Patologii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt WSSD w Olsztynie" wychodzi naprzeciw tym problemom. Obejmuje bezpłatne porady psychologiczne, a w razie konieczności także indywidualną psychoterapię i psychoedukację w ramach cotygodniowych spotkań grupowych. Każda matka otrzymuje porady laktacyjne udzielane przez konsultantkę laktacyjną w liczbie dostosowanej do jej potrzeb. Dodatkowo w oddziale prowadzone są cotygodniowe warsztaty grupowe z zakresu laktacji. Za pieniądze z programu kupione zostaną specjalistyczne laktatory wraz z akcesoriami.

Jak przekazała placówka, projekt ten jest wyjątkowy w skali całego kraju. Do tej pory rodzice noworodków hospitalizowanych w Oddziale Klinicznym Patologii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt otrzymywali jedynie częściowe wsparcie od psychologów i konsultantów laktacyjnych zatrudnionych w szpitalu. Jednak ani porady psychologiczne, ani laktacyjne nie były finansowane przez NFZ.

Joanna Kiewisz-Wojciechowska, mama 14-letniego Michała urodzonego w 34. tygodniu ciąży przez cesarskie cięcie z powodu przodującego, odklejającego się łożyska, powiedziała PAP, że żadna kobieta nie jest przygotowana na to, by wcześniej urodzić.

"Wyrzuca sobie, że to jest jej wina, że komplikacje mogły być efektem jej zachowań. Czuje się przez to niepełnowartościowa, że nie mogła donosić dziecka" – podkreśliła.

"Fizyczne problemy jakie miałam po urodzeniu Michała, to brak pokarmu, a psychiczne wynikały z tego, że patrzyłam na dziecko, które było podłączone do aparatury. Z perspektywy czasu uważam, że miałam jakiś rodzaj depresji albo załamania psychicznego. Ciągle płakałam, miałam przez wiele miesięcy obniżony nastrój. Do tego dołączyła się konieczność chodzenia przez wiele lat do różnych specjalistów, podejmowanie rehabilitacji i leczenia" – zaznaczyła.

Dziś Michał rozwija się świetnie, nie odbiega od rówieśników, ma znakomite wyniki w nauce.

"Wyprowadzenie dziecka na prostą pochłania całkowicie czas i energię matki. Uważam, że gdyby ktoś zaproponował mi wsparcie, to nie przechodziłabym tego tak bardzo boleśnie" – dodała.

Część pilotażowa programu potrwa do końca 2024 r., a jego koszt wyniesie 50 tys. zł. W Oddziale Klinicznym Patologii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie rocznie hospitalizowanych jest ponad 500 noworodków wymagających interdyscyplinarnego wsparcia razem z rodzicami.

