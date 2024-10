Powiedziała policji, że została pobita przez obcego mężczyznę, który wszedł do jej mieszkania przez balkon

W niedzielę (29.09.2024 r.) po godz. 13:00 do oficera dyżurnego iławskiej policji zadzwoniła kobieta. Oświadczyła, że została pobita przez obcego mężczyznę, który wszedł do jej mieszkania przez balkon. Dodała, że uciekła i schowała się na parkingu pod blokiem, przy śmietniku. Funkcjonariusze pojechali na miejsce. Okazało się, że 43-latka spożywała alkohol ze swoim znajomym. Jednak gdy się skończył, kobieta zadzwoniła na policję, aby pozbyć się mężczyzny. Funkcjonariusze ustalili, że znajomy kobiety nie był wobec niej agresywny i posiada klucze do mieszkania oraz zna kod do domofonu. Mężczyzna dobrowolnie opuścił mieszkanie. Dla mieszkanki Lubawy, która bezpodstawnie wezwał Policję, interwencja zakończyła się wnioskiem do sądu o ukaranie.

Warto wiedzieć!

Takich i podobnych zgłoszeń jest wiele. Przed wybraniem numeru alarmowego należy zastanowić się, czy sprawa, którą chce się zgłosić, wymaga interwencji Policji. Należy pamiętać, że w czasie, kiedy blokuje się linię alarmową, ktoś inny może pilnie potrzebować pomocy.

Warto pamiętać!

W przypadku bezpodstawnego wezwania Policji na interwencję należy liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń:

Art. 66. § 1. Kto: 1) chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub w inny sposób wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia, 2) umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny, blokuje telefoniczny numer alarmowy, utrudniając prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego – podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł.

§ 2. Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można orzec nawiązkę do wysokości 1000 zł.

KPP Iława

red.

lubawa@gazetaolsztynska.pl