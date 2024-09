W Kościele katolickim w niedzielę zbiórki dla powodzian

W niedzielę w Kościele katolickim w Polsce jest zbiórka ofiar do puszek na rzecz powodzian. Środki zostaną im przekazane za pośrednictwem Caritas Polska. Poszkodowani oraz ci, którzy im pomagają na terenie diecezji opolskiej i świdnickiej otrzymali także dyspensę od uczestnictwa w niedzielnej mszy św.

W związku z powodzią, która dotknęła południowo-zachodnią część kraju, przewodniczący Episkopatu zaapelował, aby 22 września po każdej mszy św., w każdej diecezji odbyła się zbiórka pieniężna na pomoc poszkodowanym.

Abp Wojda zachęcił wszystkich do hojności. Dodał, że szczególnie będą potrzebne urządzenia do osuszania domów i budynków użyteczności publicznej.

Wielu biskupów w zaapelowało także do wiernych w swoich diecezjach o modlitwę za poszkodowanych oraz "konieczne siły dla wszystkich służb ratunkowych".

"Widząc jak krucha jest rzeczywistość wokół, jeszcze bardziej zwróćmy swe oczy i serca ku Chrystusowi, który jest naszym życiem i zmartwychwstaniem" - napisał metropolita katowicki abp Adrian Galbas.

Metropolita wrocławski abp Józef Kupny wezwał księży do włączenia prośby za powodzian do codziennej modlitwy wiernych w czasie mszy św. oraz w ramach nabożeństw parafialnych. Z kolei ordynariusz opolski bp Andrzej Czaja w związku z klęską powodzi, udzielił poszkodowanym przez powódź i osobom niosącym im pomoc, dyspensy od obowiązku zachowania dnia świątecznego i uczestnictwa we mszy św. w niedzielę 22 września br. Podobną dyspensę na terenie diecezji świdnickiej wydał także bp Marek Mendyk.

Dotychczasowa wartość pomocy rzeczowej jaką Caritas Polska przekazała poszkodowanym w powodzi wyniosła ponad 1,5 mln zł. Wśród przekazanych darów jest m.in. 110 agregatów prądotwórczych, 300 osuszaczy, 1000 palników czy ponad 400 myjek ciśnieniowych 1500 łopat, 1000 szczotek, 300 grabi, 300 wiader, 200 taczek, 1100 butli turystycznych, 1000 palników, oraz ponad 400 myjek ciśnieniowych.

"W ramach zbiórki rzeczowej w ilościach hurtowych dla firm do tej pory udało się przekazać blisko 150 palet wody, 33 palety papieru toaletowego i ręczników kuchennych, ponad 30 palet konserw, blisko 90 tys. sztuk baterii, 8000 litrów środków do mycia, koce, pościel" - poinformowała Caritas Polska.

Diecezjalne ośrodki Caritas przekazały poszkodowanym ponad 250 palet wody pitnej, żywność, środki chemiczne i środki czystości oraz sprzęt do sprzątania o wartości 900 tys. zł.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pojedynczych osób, które chcą nieść pomoc, Caritas uruchomiła akcję "Paczka dla Powodzian". Powinna ona ważyć około 12 kg. Dokładny spis produktów, które powinna zawierać paczka oraz ponad 150 punktów jej odbioru znajduje się na stronie www.caritas.pl

Biorąc udział ogólnopolskiej zbiórce finansowej Caritas na rzecz powodzian można dokonywać wpłat na stronie caritas.pl, poprzez BLIK na numer 668 070 000 tytułem POWODZ lub przelewem tradycyjnym na konto 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem POWODZ.

