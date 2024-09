Miał 580 gramów marihuany ponieważ "lubi się wyluzować"

Tłumaczenia osób, przy których policjanci znajdują narkotyki, są zazwyczaj podobne. Mówią, że nielegalne substancje znaleźli na ulicy, przy śmietniku, w lesie czy parku. Czasami informują, że to tylko na własny użytek, gdyż lubią się zrelaksować. Cóż, taką mają linię obrony — tak jak zatrzymany wczoraj 26-latek. Niemniej jednak każda osoba posiadająca substancje zabronione musi mieć świadomość, że nie zwalnia jej to z odpowiedzialności za popełnione przestępstwo.

Iławscy policjanci wydziału kryminalnego, prowadząc rozpoznanie lokalnego środowiska związanego z przestępczością narkotykową, ustalili, że mieszkaniec gminy Iława może posiadać narkotyki. I tak w poniedziałek (2.09.2024 r.) ustalenia te potwierdzili w trakcie działań w tej sprawie. Okazało się, że 26-latek miał w domu prawie 580 gramów suszu roślinnego. Badanie narkotestem wskazało, że była to marihuana. Policjanci zabezpieczyli narkotyki.

W trakcie czynności okazało się, że to nie koniec zbiorów mężczyzny. Funkcjonariusze na polu użytkowanym przez mieszkańca gminy ujawnili dodatkowo 11 krzaków konopi. Policjanci zabezpieczyli również krzaki, a 26-latka zatrzymali. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów mężczyźnie, do których się przyznał. Oświadczył, że miał je na własny użytek i zbierał na zimę, bo lubi się wyluzować. Funkcjonariusze oświadczyli 26-latkowi, że zdarzenie to może mieć poważne konsekwencje w jego życiu. Dodali, że materiały z postępowania zostaną z aktem oskarżenia przekazane do sądu.

Warto dodać, że karalność w wielu sytuacjach pozbawia takiego człowieka możliwości wykonywania danego zawodu i może skutecznie ograniczyć znalezienia wymarzonej pracy.

Przypominamy !!!

Posiadanie każdej ilości narkotyków jest surowo zabronione. To przestępstwo, za które w przypadku znacznej ilości grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

KPP Iława

red.

ilawa@gazetaolsztynska.pl