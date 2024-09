Projekt: do 3 tys. zł pomocy dla rolników z powodu tegorocznych klęsk żywiołowych

Przepisy regulujące warunki udzielania pomocy dla rolników poszkodowanych wystąpieniem w 2024 r. klęsk żywiołowych - wprowadza projekt rozporządzenia Rady Ministrów, który trafił we wtorek do konsultacji publicznych. Pomoc może wnieść nawet 3 tys. zł do hektara.

Chodzi o zmianę rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Projektowana nowelizacja ma na celu wprowadzenie przepisów regulujących ogólne warunki udzielania pomocy dla producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach spowodowane wystąpieniem w 2024 r. gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych i huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz wydłużenie terminu naboru wniosków o pomoc dla kół gospodyń wiejskich do z 20 września br. do 20 listopada br.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu opublikowanego na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w tym roku wystąpiły w naszym kraju gwałtowne zjawiska klimatyczne niszczące uprawy rolne, pozbawiając producentów rolnych środków do życia. Zgodnie z danymi wojewodów szkody w wysokości co najmniej 30 proc. upraw odnotowano na powierzchni blisko 150 tys. ha (z wyłączeniem szkód spowodowanych przymrozkami wiosennymi i majowym gradem w uprawach sadowniczych). Ocenia się, że pomoc wyniesie ok. 200 mln zł.

Dlatego - autorów projektu - MRiRW przygotowało zmianę przepisów pozwalających na udzielenie pomocy poszkodowanych producentom rolnym. O wsparcie będą mogły ubiegać się rolnicy, gospodarstwach, których powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2024 r. gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych i huraganu, a straty oszacowane przez komisję wynoszą powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji roślinnej.

Pomoc nie będzie nie będzie jednak przysługiwała producentowi rolnemu, który już otrzymał wsparcie przeznaczone dla sektora owoców i warzyw oraz sektora wina z powodu niekorzystnych zjawisk klimatycznych.

Według projektowanych przepisów, pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, na wniosek tego producenta rolnego złożony na formularzu udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej do 15 listopada br.

Do wniosku rolnik będzie musiał dołączyć kopię protokołu oszacowania szkód oraz kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia upraw rolnych.

Zgodnie z projektowanymi przepisami wysokość pomocy będzie ustalana jako iloczyn powierzchni uprawy, na której powstały szkody oraz stawki pomocy, która będzie zróżnicowana w zależności od wysokości szkód i będzie wynosić od 1000 zł do 3000 zł.

Wysokość pomocy nie będzie mogła przekroczyć 80 proc. kwoty obniżenia dochodu z produkcji rolnej lub 90 proc. kwoty obniżenia dochodu z produkcji rolnej – dla gospodarstw rolnych położonych na obszarach z ograniczeniami naturalnymi.

Ponadto zgodnie z przepisami KE regulującymi pomoc publiczną, pomoc będzie pomniejszana o 50 proc. jeżeli producent rolny nie posiada ubezpieczenia co najmniej połowy powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym.

Pomoc ma być sfinansowana ze środków rezerwy celowej Fundusz Gwarancji w Rolnictwie.

PAP/red.

