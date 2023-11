Kończy się wystawa prac Tadeusza Bałakiera w zamku

Tylko do tej niedzieli - 26 listopada włącznie, do obejrzenia jest czasowa wystawa malarstwa: "Tadeusz Bałakier – malarz Warmii, miasta i okolic Lidzbarka Warmińskiego".

Artysta studiował malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, kilkanaście lat temu osiadł pod Lidzbarkiem Warmińskim. Na miejsce zamieszkania świadomie wybrał wieś, by mieć bliższy kontakt z naturą i pejzażem, który go inspiruje.

Uważa, że aby oddać "duszę miejsca", należy wnikliwie obserwować naturę, otworzyć się na nią i do niej dostroić.

Jak piszą pracownicy lidzbarskiego muzeum: "pogoda taka, że nic tylko wybrać się do muzeum". I to jest kolejny argument, by wybrać się na wystawę. Oczywiście podstawowym jest znakomite malarstwo Tadeusza Bałakiera.

Szczegóły pod tel. 89 767 21 11.

lub