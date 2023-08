Pawilon Zdrowia nad Żabim Stawem w Lidzbarku Warmińskim oddany do użytku [zdjęcia]

Strefa uzdrowiskowa Lidzbarka Warmińskiego wzbogaciła się właśnie o Pawilon Zdrowia. Oddano go uroczyście do użytku w piątek 4 sierpnia 2023 w samo południe. W usytuowanym nad "Żabim Stawem" budynku znajdują się tężnie, grota solna, gabinety diagnostyczne i sprzęt rehabilitacyjny.

Z nowoczesnego sprzętu diagnostycznego oraz rehabilitacyjny na razie będą korzystały głównie dzieci i młodzież szkolna. To także pewien rodzaj przedłużenia projektu miasta pod hasłem "Lidzbark Warmiński bez wad postawy".

Badania i ćwiczenia rehabilitacyjne na znakomitym sprzęcie będą darmowe. Nieodpłatnie też będzie można korzystać z tężni i pięknie nastrojowo podświetlonej groty solnej. Z tym, ze. w tym drugim przypadku najprawdopodobniej trzeba będzie wpisać się na listę, bo grota może jednorazowo pomieścić 10 osób.

Są w niej już leżaki i panuje atmosfera przyjazna relaksowi, no i oczywiście zdrowiu. W tym pomieszczeniu znajduje się także mała tężnia solankowa. Druga jest w oszklonej "rotundzie" wychodzącej na Żabi Staw, który okala drewniana ścieżka. Żaby oczywiście już w nim mieszkają.

Jeszcze do niedawna Żabi Staw był niemal niewidoczny, bo zarósł roślinnością. Został zrewitalizowany i cieszy oczy spacerowiczów. W dniu uroczystego oddania do użytku Pawilonu Zdrowia na stawie pojawiły się łodzie z pięknie ubranymi młodymi ludźmi.

By oddać atmosferę dawnego uzdrowiska w kostiumy historyczne ubrali się członkowie Zespołu Ludowego Perła Warmii, Teatru Dorosłego oraz Grupy Teatralnej Szafa z Lidzbarskiego Domu Kultury. To był znakomity pomysł dyrektora LDK Pawła Sadowskiego.

Takie przywitanie zachwyciło przybywających na otwarcie. Był wśród nich wiceminister zdrowia Piotr Bromber. Na inauguracji był także arcybiskup Metropolita Warmiński ks. Józef Górzyński, który obiekt poświęcił.

Wśród zaproszonych gości byli parlamentarzyści, samorządowcy nie tylko z powiatu lidzbarskiego, ale też z regionu, oczywiście projektant i wykonawcy oraz urzędnicy, ale też mieszkańcy Lidzbarka Warmińskiego i okolic, którzy chcieli jak najszybciej zobaczyć nowy obiekt uzdrowiskowy.

Inwestycja kosztowała niespełna 18 mln złotych, z czego 11 mln złotych to dofinansowanie ze środków unijnych. Warto przypomnieć, że oddanie do użytku Pawilony Zdrowia było jednocześnie oficjalnym zakończeniem drugiego etapu budowy infrastruktury uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim, na który łącznie wydano ponad 40 mln złotych. Za tą kwotę wybudowano: tężnie, Pawilon Zdrowia oraz nową drogę dojazdową do strefy uzdrowiskowej.

W przyszłym uzdrowisku, w Lidzbarku Warmińskim, będzie można prowadzić fizykoterapię, leczenie i rehabilitację pomocną w leczeniu chorób układu krążenia, narządów ruchu, zaburzeń neurologicznych i przemiany materii.

Ostatnim niezbędnym do tego, by Lidzbark Warmiński stał się uzdrowiskiem zakład przyrodoleczniczy, którego budowę właśnie rozpoczęto. Będzie się znajdował naprzeciwko dużej Tężni Warmińskiej.

Właścicielem powstającego obiektu jest inwestor prywatny, który nabył działkę w użytkowanie wieczyste. Warto wspomnieć, że kilka działek w strefie uzdrowiskowej wystawionych jest na sprzedaż, oczywiście z przeznaczeniem na działalność związaną ze zdrowiem.

