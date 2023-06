Dla Blanek to inwestycja strategiczna [zdjęcia]

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Blankach to jedna z największych inwestycji w gminie wiejskiej Lidzbark Warmiński w ciągu ostatnich lat. SUW oddano oficjalnie do użytku w niedzielę 25 czerwca. Na uroczystym otwarciu był wiceminister Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka — inwestycja otrzymała bowiem dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład”.

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis złożył podziękowania za dofinansowanie inwestycji na ręce obecnego na oficjalnym oddaniu do użytku SUW wiceministra Andrzeja Śliwki. Podziękował także pracownikom gminy, wykonawcy i wszystkim, którzy przyczynili się do budowy nowej stacji uzdatniania wody.

— Wcześniej, w tym miejscu była kontenerowa stacja uzdatniania wody, którą wybudowano pod koniec lat 80. ubiegłego wieku. Znajdowały się na niej dwie studnie głębinowe oraz w niewielkim blaszanym kontenerze mieścił się hydrofor ze zbiornikami filtrującymi — mówił podczas uroczystego otwarcia SUW w Blankach .

Stara stacja uzdatniania wody funkcjonowała w Blankach do 2014 roku. Została zamknięta, bo przestała spełniać swoje zadanie, a miejscowości przez wspomnianą stację, po jej wyłączeniu z eksploatacji, zostały podłączone do stacji uzdatniania wody w Kraszewie. Przez te wszystkie lata SUW w Kraszewie dostarczał wodę do Blanek i innych pobliskich wsi (łącznie do 16 miejscowości), przez co jest mocno obciążony.

Budowę nowej stacji uzdatniania wody na terenie nieczynnej już stacji w Blankach rozpoczęto w marcu 2022 roku. Gmina na ten cel pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.591.627 zł, aż 95% dofinansowania do robót budowlanych. Całkowity koszt inwestycji to 4.359.170 zł.

— Ktoś może spytać, jakie ta inwestycja ma znaczenie strategiczne, ale ona ma znaczenie strategiczne, ponieważ jest bardzo ważna dla społeczności lokalnej — powiedział, obecny na uroczystości, wiceminister Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka. — Nie tylko budowy autostrad, nie tylko budowy elektrowni są budowami strategicznymi. Jeżeli spojrzymy przez pryzmat naszych małych ojczyzn, to właśnie inwestycja związana z budową stacji uzdatniania wody, modernizacja drogi, termomodernizacja szkoły jest właśnie taką inwestycją strategiczną. Ideą inwestycji strategicznych było to, ażeby zrobić skok cywilizacyjny w naszych małych ojczyznach, bo dla nas nie ma Polski A i B. Jest jedna Polska. W Polsce po 89. roku często takie gminy wiejskie były odstawiane na drugi plan, bo rozwijać się miały tylko duże miasta, a to jest błąd. Duży błąd. My ten błąd naprawiamy. Wszystkim nam powinno zależeć na tym, żeby Polska rozwijała się w sposób zrównoważony.

Jak wspomnieliśmy w ramach budowy stacji uzdatniania wody zlikwidowano starą kontenerową stację o powierzchni zabudowy ok. 30 m2, postawiono budynek o powierzchni około 175 m2 i ok. 150 m2 powierzchni użytkowej, który składa się z głównej hali 128 m2, pomieszczenia gospodarczego, sterowni, chlorowni, toalet i agregatorni.

Wodę do stacji uzdatniania będą dostarczały dwie studnie głębinowe, w których zamontowane zostały pompy. Studnie będą pracowały automatycznie, naprzemiennie. Istnieje możliwość jednoczesnej pracy dwóch pomp.

Uzdatnienie wody polega na usunięciu dwutlenku węgla oraz wytrąceniu ponadnormatywnych ilości żelaza i manganu przy pomocy tlenu.

Nierozpuszczalne związki zatrzymywane są na złożu filtracyjnym. Po uzdatnieniu woda kierowana jest do dwóch zbiorników retencyjnych, każdy o pojemności użytkowej 75 m3. Woda ze zbiorników tłoczona będzie do sieci poprzez zestaw pomp wirowych pod stałym ciśnieniem co znacznie zmniejsza ryzyko awarii na sieci wodociągowej. Praca stacji uzdatniania odbywać się będzie w pełni automatycznie bez stałego przebywania obsługi eksploatacyjnej.

Gmina planuje też wykonanie wodociągu, który pozwoli na przekierowanie wody ze stacji w Blankach w stronę Kłębowa. Inwestycja ma zapewnić wodę mieszkańcom zasilanym przez SUW Kraszewo w przypadku awarii tej stacji lub wspomagająco w okresie największych poborów wody.

Od 2014 roku gmina Lidzbark Warmiński zmodernizowała pięć stacji uzdatniania wody - w Morawie, Babiaku, Kraszewie, Runowie i w Blankach, którą wójt Fabian Andrukajtis podczas uroczystości oddania jej do użytku nazwał "mercedesem w mercedesie".

Gmina czeka teraz już tylko na wydanie pozwolenia wodno – prawnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, które zalegalizuje pracę nowej stacji uzdatniania wody.

Uroczyste oddanie do użytku SUW w Blankach połączono z dorocznym Festiwalem Ziół, który organizują Blanki, jako wieś zielarska. Jednym z największych atutów tej niewielkiej miejscowości jest położenie nad pięknym jeziorem o tej samej nazwie i malownicze widoki.

