Artyści połączyli siły [zdjęcia]

Tegoroczny, trzeci już, Warmiński Konkurs Chopinowski w Lidzbarku Warmińskim miał wyjątkowy wymiar, a to za sprawą współpracy lidzbarskiej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. z olsztyńskim Państwowym Liceum Plastycznym im. Erica Mendelsohna.

Goście uroczystego finału tegorocznego III Warmińskiego Konkursu Chopinowskiego w Lidzbarku Warmińskim mogli nie tylko posłuchać utalentowanych młodych pianistów podczas koncertu laureatów, ale też obejrzeć obrazy, które stanowią część wystawy pokonkursowej I Ogólnopolskiego Triennale Malarstwa Młodzi Romantycy "Romantyzm dzisiaj".

— Z ideą konkursu wystąpiła do naszej szkoły społeczność Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lidzbarku Warmińskim. organizatorzy Konkursu Chopinowskiego dla uczniów szkół muzycznych — mówiła podczas finału Anna Koniecpolska, komisarz wystawy w imieniu dyrektora PLP w Olsztynie. — Postanowiliśmy, że spotkanie miłośników muzyki Fryderyka Chopina z malarstwem, które by towarzyszyło temu wydarzeniu, będzie niezwykła okazją rozwijania wrażliwości plastycznej w środowisku szkół muzycznych i muzycznej w środowisku szkół plastycznych.

Pani Anna podczas finału, który odbył się w lidzbarskiej szkole muzycznej w niedzielę 23 kwietnia wieczorem przybliżyła cele konkursu, jego inspiracje, wspomniała o tym, że w Lidzbarku Warmińskim zaprezentowano tylko część wystawy pokonkursowej, która składa się z ok. 40 prac oraz ogłosiła wyniki wspomnianego konkursu plastycznego, na który nadesłano 146 prac malarskich z 18 szkół.

Grand Prix zdobył Roch Krysa z Gdyni pracą pt. "Skok". Pierwsze miejsce przyznano Zuzannie Bieniada z Łomży za pracę pt. "Ból", drugie miejsce przypadło Adrianowi Lewkowiczowi z Zielonej Góry za "Sen przy komórce", a trzecie Wiktorii Kramarz z Krakowa za "Indywidualistę".

Komisja przyznała także wyróżnienia. Otrzymali je: Sara Prodlik z Opola za "Pożegnanie", Martyna Kozłowska z Olsztyna za "Idola" oraz Natalia Szafirska z Dąbrowy Górniczej za "Et cupio, et nequeo" ("I pragnę, i nie chcę"). Były też wyróżnienia specjalnie i te trafiły do: Zuzanny Klemczak z Łomży za "Nadzieję", Wiktorii Lewczuk z Supraśla oraz Julii Chrzanowskiej z Łomży za "Miasto o brzasku".

Podczas finału ogłoszono także oczywiście wyniki III Warmińskiego Konkursu Chopinowskiego w Lidzbarku Warmińskim. Pierwsza nagroda powędrowała do Łucji Pych z klasy IV Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Karola Kurpińskiego w Poznaniu.

— Łucja Pych to osoba absolutnie wyjątkowa — komentował Jacek Kulig, dyrektor lidzbarskiej PSM, organizator konkursu. — Fortepian nie jest jej głównym instrumentem. Są nim skrzypce. Fortepianowi poświęca pół godziny w tygodniu, jako instrumentowi dodatkowemu. Niedawno zdobyła Grand Prix konkursu skrzypcowego w Wieliczce.

Przewodnicząca jury prof. Joanna Ławrynowicz - Just przyznała, że z roku na rok poziom konkursu jest coraz wyższy. Komisja konkursowa była tak zachwycona grą uczestników, że postanowiła nagrodzić większą liczbę uczestników, niż to zaplanowano.

Dlatego przyznano aż dwie drugie nagrody. Otrzymali je Mikołaj Michniewicz z Augustowa i Adam Muszyński z Warszawy, a trzecia nagroda trafiła do rąk Józefa Wesołowskiego z Gdańska. Przyznano także trzy wyróżnienia. Zdobyli je: Mikołaj Brzostowicz z Warszawy, Szymon Gośliński ze Słubicy oraz Bartosz Wątroba z Krakowa. Wyróżnienie honorowe trafiło do Marianny Renieckiej z Torunia.

Czwarty Warmiński Konkurs Chopinowski w Lidzbarku Warmińskim już za rok. A tymczasem będzie można jeszcze raz posłuchać młodych pianistów 18 maja podczas wernisażu wystawy pokonkursowej I Ogólnopolskiego Triennale Malarstwa Młodzi Romantycy "Romantyzm dzisiaj" oraz w 21 i 22 lipca w Radziejowicach, a także jeszcze w tym sezonie w Jastrzębiej Górze.

lub