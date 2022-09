Europejskie Dni Dziedzictwa w lidzbarskim zamku [zdjęcia]

Muzeum Warmińskie we współpracy z Mniejszością Niemiecką „Warmia” przygotowało spotkanie, pt. "Ślady pamięci zapisane w „Heimatbriefe”.

W Wielkim Refektarzu kustosz Małgorzata Jackiewicz-Garniec otworzyła wydarzenie, powitała uroczyście gości.

Wspólnie odbyliśmy sentymentalną podróż w czasie piątki byłych mieszkańców przedwojennego Heilsberga, byli to: Margot Kuhn, geb. Schultz, Erwin Eberlein, Gisela Häberer, geb. Liedtke, Charlotte Backhaus geb. Lardon, Ewa Maria Ludwig, poprzez napisane przez nich listy, które stały się dzisiaj piśmienniczymi zabytkami.

Listy zostały zdigitalizowane, są uporządkowane chronologicznie, można je odnaleźć na stronie: http://www.heilsberg.de pod hasłem Heimatbriefe.

Wszystkie są zapisane w języku ojczystym, a jest nim w dosłownym tłumaczeniu dla Niemców język matki, tj. Muttersprache.

Badania i wybór wspomnień objął czas 1938-1945. Wtedy Heilsberg (obecny Lidzbark Warmiński - przyp. red.) zamieszkiwało ponad 10 tys. mieszkańców. Przypomnijmy, że od 1929 roku Neuhof — dzisiejsza ul. Wiejska i Pilnik zostały włączone administracyjnie do obszaru miasta, powiększając liczbę ludności.

Bardzo cennym źródłem badań jest książka adresowa mieszkańców — „Einwohnerbuch” drukowana w przedwojennej drukarni Warmia w wydawnictwie A. Wolff. Tę książkę, z użyczenia prezesa Mniejszości Niemieckiej Gerarda Wichowskiego ciągle mam w posiadaniu, dzięki temu mogłam rozszyfrować liczbę: piekarni, rzeźników, sklepów kolonialnych, rymarzy, fryzjerów i sklepów modniarskich.

O tych wszystkich sklepach wspominała mieszkanka byłej Heimstättenweg, dzisiaj ulicy Warszawskiej, Margot Kuhn, geb. Schultz.

Erwin Eberlein zaprosił na spacer po Renn, dzisiejszej Powstańców Warszawy, która do 1945 roku uchodziła za pulsujący życiem, urokliwy bulwar. Szło się z niego do rynku, delektując się średniowieczną atmosferą. Z dumą wspominał, że: „każde miasto ma swój bulwar - Paryż - Pola Elizejskie, Berlin – Kudamm, a Heilsberg – Langgasse (ulicę Długą), zwaną także „Renn”.

Gisela Häberer, geb. Liedtke mieszkała przy dzisiejszym Placu Wolności i widziała płonący 4 lutego 1945 Heilsberg, o tym też napisała.

Z kolei Rynek Heilsberga, jego architektoniczną rzadkość w Prusach Wschodnich, w miłosnym wyznaniu przypomniała Charlotte Backhaus geb. Lardon. W jej pamięci środek miasta, a widywała go także nocami, w pełni księżyca, pozostał „zastygły” jakby zaczarowany.

Wreszcie Ewa Maria Ludwig odkryła przed dzisiejszymi lidzbarczanami istnienie ”Hügel des Dichters“, tzw. Wzgórza Poety. Być może sama tak nazwała to miejsce. Znajdowało się przed wojną w Dolinie Symsarny i było najwyższym wzniesieniem w tej Dolinie.

Stał tam głaz z wtopioną brązową płytą, stała tam też podwójna ławka, z której można było patrzeć na miasto lub w przeciwną stronę ponad pola i pastwiska w kierunku Medyn. Czyż nie przypomina to trochę Kickelhan ( 861 m n.p.m.) w Ilmenau, w Turyngii, gdzie siadywał rozmarzony J.W. Goethe, skąd miał wspaniałe widoki?

Na głazie z wtopioną brązową płytą widniały pierwsze wersy wierszowanej legendy Theodora Bornowski (1829-1892). Autor — społecznik, nauczyciel szkół średnich w Braniewie i Chełmnie, wybierał się wakacyjnie na wędrówki po Warmii i w 1860 roku wydał Legendy, gdzie pisał o naszym mieście jako mieście grzechu, o górze zagłady, zepsucia... i o pechowej niedzieli.

Wszyscy te słowa znają, ale nie każdy wie, że w Dolinie Symsarny były wypisane i że w ogóle takie bajeczne miejsce tam istniało. Ewa Maria Ludwig szukała go po latach z Viola Fiedler, byłą sekretarką ze szkoły przy ulicy Orła Białego, wtedy Kabathstr.

To właściwy moment, żeby lidzbarczanie tę wierszowaną legendę poznali, dlatego podaję ją niżej w całości w oryginalnej wersji i w tłumaczeniu na język polski.

Sobotnie popołudnie w lidzbarskim zamku było prawdziwie urozmaicone.

Pojawiła się nawet furgonetka z lodami, wszystko po to, by oddać choć trochę atmosferę z listu Erwina Eberlein, który pamiętał, że stała takoważ przed sklepem Emila Weichsela, przy Langgasse 21/ 23. Dzisiaj gdzieś naprzeciwko księgarni Krasicki przy Powstańców Warszawy.

Tego dnia usłyszeliśmy także strofy współczesnej lidzbarskiej poetki Teresy Lipskiej, która napisała wiersz trochę inny niż Theodor Bornowski, dotyczący współczesnej niedzieli w Lidzbarku Warmińskim.

W szczególny sposób dziękuję Ewie Huss-Nowosielskiej za zaangażowanie i bardzo duży wkład przy organizacji wydarzenia. To ona napisała projekt i pozyskała środki od Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce z siedzibą w Opolu, żeby ten dzień stał się jeszcze piękniejszy.

Beata Błażejewicz-Holzhey



Heilsberg

Da liegt sie schön umschlungen von grüner Berge Kranz

Voll blumenreicher Täler, die Krone Ermelands

Mit ihrer schönen Kirche, mit ihrem schlanken Turm,

Mit ihrem alten Schlosse, ertrotzt dem Zeitensturm

Da ist der heilge Kreuzberg, der dort

von ferne schaut,

Und da die Kreuzkapelle, aus frommem

Dank erbaut,

Und das sind Heilsbergs Bürger,

Die sich zum Kirchlein reihn,

Und hier in grauen Zeiten , hier solls geschehen sein

Es war an einem Sonntag, die

Glocken klangen hell.

Sie luden hin zur Kirche

Meister und Gesell

Der Meister kann nicht kommen,

Er muss im Wirtshaus ruhn,

Der Gesell kann nicht erscheinen ,

Er hat zu viel zu tun

Es war an einem Sonntag, die

Glocken baten fromm:

Komm Mutter, komm zur Kirche, Tochter kommt!

Die Mutter kann nicht kommen , sie muss am Herde stehn

Die Tochter nicht erscheinen , sie muss spazierengehn.

Zur Kanzel geht der Priester , die Kirche steht verwaist

Da tönt von selbst die Orgel :„Wir bitten den Heilgen Geist”

Die Heilgen an den Wänden heben zu singen an

Auf den Altären die Engel fangen zu klingen an

Der Priester schliesst die Predigt und geht

Zur Messe aus

Vollendet ist die Messe, der Priester geht nach Haus.

„Was wohl der alte Pfaffe den Wänden gepredigt hat?

Ich bin vom letzten Male auf viele

Jahre noch satt”.

Sie sassen just zu Mittag mit Kind und Weib

und Mann

Da zogs mit dumpfem Rollen näher und näher heran

Das sind die Medier Berge die Gott gesendet hat,

Zu tilgen von der Erde die trotzge Sündenstadt

Ei, wie Gesell und Meister das Spotten da vergass!

Wie Mutter da und Tochter verlernten jeden Spass!

„Wir haben schwer gesündigt , doch gross ist Deine Huld

Vergib, was wir begangen, vergib uns unsre Schuld!

Da fand man keinen Menschen , der ruhig

Blieb zu Haus,

In Buss-und Trauergewanden zog jung und alt hinaus

Den rollenden Bergen entgegen, ein langer Leichenzug.

Das Zeichen der Erlösung ein blindes Mädchen trug.

Und warf sich vor den Bergen flehend

Zur Erde hin:

„Du weisst s wie sehr ich selber der Sünde schuldig bin

Ein Kindlein wusst ich sterbend

Die Mutter war von Haus. Und wie das

Kind verschieden , war auch die Messe aus”.

Da scholls aus Wolken nieder, die Berge blieben stehn.

„Um dieser Jungfrau willen, die Stadt

Soll nicht vergehn!”

Die Stadt ist nicht vergangen, noch steht

Sie da voll Glanz

Mit Schloss und Turm und Kirche in

Grüner Berge Kranz

Das ist der heilge Kreuzberg, der dort

Von Ferne schaut.

Und das die Kreuzkapelle, aus frommen

Dank erbaut.

Und das sind Heilsberger Bürger,

im Sonntagsschmuck zu sehn.

Sie kehren von der Kirche, und hier, hier ist s geschehn

***

Leży tam pięknie otulona wieńcem zielonych gór

bogatych w kwiaty dolin

korona Warmii

z kościołem ze szczupłą wieżą

ze starym zamkiem na przekór burzy dziejów

święta Góra Krzyżowa spogląda z dala

i kapliczka, zbudowana z pobożnej wdzięczności

Lidzbarczanie idą do kościoła

w złych czasach , tu się to stało

Biły dzwony, zdarzyło się w niedzielę

dzwony zapraszały do kościoła majstra i czeladnika

Majster odpoczywał w karczmie

czeladnik miał roboty zbyt wiele

Zdarzyło się w niedzielę

dzwony pobożnie prosiły:

Matko, córko przyjdźcie do kościoła

matka gotowała

córka spacerowała

osierocony kościół , ksiądz głosi kazanie

organy zabrzmiały same z siebie :

Błagamy Ducha Świętego

święci ze ścian zaczęli śpiewać

zabrzmiały anioły z ołtarzy

kazanie skończone, skończona msza

„Co mówił ścianom ten stary proboszcz?

Po ostatnim razie na wiele lat już mi wystarczy

niedzielny obiad

cała rodzina siedzi przy stole

a tu nadciągają coraz bliżej

wysłane przez Boga za karę

góry Medier

żeby zgładzić grzeszne , krnąbrne miasto

Majster z czeladnikiem od razu przestali szydzić

matki z córką nie trzymały się żarty

„Ciężko zgrzeszyliśmy, wielka jest jednak Twoja łaska

Przebacz nam nasze winy!”

Wszystkich ogarnął strach

młodzi i starzy przybrali pokutne szaty

ruszył kondukt naprzeciw toczącym się górom

niosąc na znak zbawienia niewidomą dziewczynę

Błagajac rzucili się przed górami:

„Wiesz, jak sam bardzo zgrzeszyłem

wiedziałem, że umrze dziecko, a matki nie było w domu

Gdy umarło, skończyła się msza”.

Runęło wtedy z chmur, a góry stanęły

Z woli Matki Bożej miasto pozostało

Nie zapadło się, ciągle trwa w pełni blasku

Z zamkiem, wieżą, kościołem

w wieńcu zielonych gór

święta Góra Krzyżowa spogląda z daleka

i kapliczka zbudowana z pobożnej wdzięczności

i Lidzbarczanie

w niedzielnych strojach

wracają z kościoła

i tu, tu właśnie to się stało.

Theodor Bornowski