Leżały tu od drugiej wojny światowej [zdjęcia]

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim przyjął kolejne zgłoszenia dotyczące odnalezienia niewybuchów pochodzących z okresu II Wojny Światowej. Teren znalezisk został zabezpieczony przez policjantów do czasu przyjazdu patrolu minersko – pirotechnicznego.

W poniedziałek (5.03.2024 roku) około godziny 11:00 do Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim zgłosił się mieszkaniec gminy Lidzbark Warmiński, który poinformował, że podczas prac polowych odnalazł niewybuch. Policyjny pirotechnik rozpoznał niewybuch – granat moździerzowy.

Kolejne zgłoszenie miało miejsce około godziny 13:00. Znalezisko zostało odnalezione podczas wykonywanych prac związanych z przebudową drogi wojewódzkiej nr 513 – tym razem był to pocisk artyleryjski

Ostatnie zgłoszenie miało miejsce około godziny 19:00 na terenie gminy Orneta. Tym razem odnaleziono jeden pocisk artyleryjski i jeden granat moździerzowy.

Wszystkie niewybuchy zostały odebrane przez wojskowy patrol rozpoznania minersko - pirotechnicznego i przetransportowane na poligon wojskowy celem neutralizacji