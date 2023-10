VIII Sępopolskie Spotkania z Karate. Wielki sukces zawodników z Korsz

Dnia 28 października odbyły się VIII Sępopolskie Spotkania z Karate, które zgromadziły 107 zawodniczek i zawodników z różnych regionów, w tym Lidzbarskiego, Bartoszyckiego klubu oraz jego filii z Korsz, Bisztynka, Reszla, Górowa Ił. i oczywiście Sępopola. Wśród uczestników znaleźli się utalentowani uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Korszach, którzy osiągnęli znakomite wyniki.

Julia Ledzion z klasy 5b zdobyła 1. miejsce w konkurencji kata oraz 1. miejsce w kumite, co stanowiło doskonałą demonstrację jej umiejętności i zaangażowania.

Zuzanna Szczepanek, również z klasy 5b, zdobyła 2. miejsce w konkurencji kata, prezentując imponujące umiejętności.

Aleksandra Ledzion z klasy 4b stanęła na podium, zdobywając 1. miejsce w konkurencji kata oraz 2. miejsce w kumite. Jej wysoka pozycja to dowód na jej znakomitą postawę na zawodach.

Karolina Gajdamowicz z klasy 8a osiągnęła 1. miejsce w konkurencji kata oraz 2. miejsce w kumite, co dowodzi jej wyjątkowej zdolności i hartu ducha.

Kacper Pierożek z klasy 3b zdobył 1. miejsce w konkurencji kata oraz 2. miejsce w kumite, pokazując, że talent w karate jest niezależny od wieku.

Błażej Buczek z klasy 5a wywalczył 1. miejsce w konkurencji kumite, co jest wyjątkowym osiągnięciem i dowodem na jego umiejętności w walce.

W klasyfikacji drużynowej zawodnicy z Korsz zajęli trzecie miejsce, co jest znaczącym wyróżnieniem i świadczy o wspólnym wysiłku i determinacji uczniów reprezentujących swoją szkołę.

Te wyjątkowe osiągnięcia uczniów i drużyny Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Korszach stanowią powód do dumy zarówno dla nich, jak i dla całej społeczności szkolnej. Ich zaangażowanie i determinacja w karate są inspiracją dla innych młodych adeptów tej szlachetnej sztuki walki, a wynik w klasyfikacji drużynowej podkreśla siłę współpracy i wspólnego dążenia do sukcesu. Gratulacje dla wszystkich uczestników!