Zmarła Maria Rutkowska-Kupran, wieloletnia nauczycielka i działaczka społeczna

Maria Rutkowska-Kupran przez niemal 40 lat uczyła języka rosyjskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie. Wychowała kilka pokoleń absolwentów tej szkoły w czasach jej największej świetności.

Od wielu lat udzielała się również społecznie. Szczególnie na sercu leżały jej losy dawnych mieszkańców Wilna, którzy po 1945 roku trafili do Kętrzyna. W 1988 roku była jednym z współzałożycieli kętrzyńskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Po zaangażowaniu się Józefa Czekana w tworzenie Krajowego Stowarzyszenia Brasławian, została wkrótce prezesem oddziału i pełniła tę funkcję przez ponad 30 lat.

W tym okresie wykazała się wielkim zaangażowaniem w sprawy kresowe, zarówno integrując przybyłych na ziemię kętrzyńską, byłych mieszkańców Wileńszczyzny, jak i organizując pomoc naszym rodakom, którzy pozostali na ziemi wileńskiej. Szczególnie ważna była pomoc dla odradzającego się Kościoła Katolickiego na Kresach, w którego wspieranie finansowe od początku była zaangażowana. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu prezes Marii Rutkowskiej–Kupran i przy wsparciu przyjaciela Towarzystwa, ówczesnego burmistrza Kętrzyna Krzysztofa Hećmana ukazało się wiele książek i innych publikacji ukazujących wkład mieszkańców Kresów w odbudowę i rozwój Kętrzyna. Maria Rutkowska-Kupran zaangażowała się również bardzo aktywnie w działalność Towarzystwa Miłośników Kętrzyna i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kętrzynie.

Za swoją wieloletnią aktywną działalność społeczną Maria Rutkowska–Kupran została w 2016 roku uhonorowana tytułem "Zasłużony dla Miasta Kętrzyna". Jej pasją było przekazywanie wiedzy na temat historii Polski, Kresów i ziemi kętrzyńskiej. W okresie wielu lat odbyła mnóstwo spotkań w różnych środowiskach, z pasją dzieląc się swoją bogatą wiedzą. Zawsze przygotowana, dbająca o najdrobniejsze szczegóły, pamiętająca o każdym uczestniku spotkania była "Perłą Kętrzyńskiej Kultury".

To dzięki jej zaangażowaniu Towarzystwo Miłośników Kętrzyna, z którym była związana niemal od samego początku, nawiązało kontakt i współpracę z Katarzyną Kętrzyńską, prawnuczką patrona miasta. - Organizowałam różne konkursy, wspomnienia pierwszych mieszkańców o tym, jak wyglądało nasze miasto tuż po 1945 roku. Zorientowałam się jednak, że za mało wiemy o rodzinie Kętrzyńskich. Postanowiłam więc nawiązać kontakt. Najpierw wysyłałam "Gazetę Kętrzyńską" i tak poznałam Danutę Kętrzyńską. Pojechałam do niej przeprowadzić wywiad i tak poznałam panią Katarzynę. Nasza znajomość przerodziła się w prawie przyjaźń. Dowiedziałam się wielu ciekawostek o rodzinie - wspominała podczas uroczystego spotkania z okazji 35-lecia TMK w listopadzie 2019 roku. Obecna na tym spotkaniu Katarzyna Kętrzyńska potwierdziła, że to pani Maria namówiła ją na przyjazd do Kętrzyna.

Pani Maria pielęgnowała historię, wspomnienia mieszkańców. Była też aktywną uczestniczką wydarzeń kulturalnych i baczną obserwatorką życia społecznego Kętrzyna. Jej nazwisko bardzo często gościło na łamach lokalnych mediów, w tym również "Gazety w Kętrzynie". Była zarówno bohaterką, jak i autorką wielu artykułów.

Wystawienie ciała do pożegnania przed kremacją odbędzie się 11 czerwca w godz. 13.00-14.30 w kaplicy cmentarnej w Kętrzynie. Różaniec w intencji zmarłej zaplanowano na godz. 13.20. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 13 czerwca. O godz. 11.00 w bazylice św. Jerzego zostanie wystawiona urna z prochami, a o godz. 11.20 różaniec z intencji zmarłej. O godz. 12.00 rozpocznie się Msza Św. Żałobna, a po niej urna z prochami spocznie w rodzinnym grobie na cmentarzu komunalnym w Kętrzynie. Rodzina prosi o nieprzynoszenie kwiatów. Zamiast tego zbierane będą datki na fundację zajmującą się opieką nad zwierzętami.

Wojciech Caruk

Ula Machnacz