Najdłuższa inwestycja drogowa ostatnich lat w powiecie kętrzyńskim

Mieszkańcy powiatu kętrzyńskiego i turyści mogą już korzystać z nowo wyremontowanych odcinków dróg powiatowych. To inwestycja o kluczowym znaczeniu.

Na ten moment mieszkańcy czekali od wielu lat. W końcu od kilku dni mogą jeździć po nowych nawierzchniach dwóch odcinków dróg powiatowych. Łącznie to ponad 9 kilometrów. Zadaniem inwestycyjnym objęto odcinek od drogi wojewódzkiej nr 650 do granicy gminy Kętrzyn w kierunku Radziej w powiecie węgorzewskim (4,3 km) oraz drogę powiatową na odcinku od Mażan do Parcza (4,9 km). - Cała koncepcja wpisuje się w szerszy kontekst o znaczeniu ponadlokalnym. Stanowi element Szlaku Fortyfikacji Mazurskich - mówi Michał Kochanowski, starosta Powiatu Kętrzyńskiego. - Mam poczucie, że tworzymy coś ważnego dla ziemi kętrzyńskiej i okolic. Jestem przekonany, że naszą wspólną pracę docenią mieszkańcy powiatu kętrzyńskiego, a także turyści odwiedzający m.in.: Wilczy Szaniec oraz podróżujący w kierunku Wielkich Jezior Mazurskich.



W uroczystym przecięciu wstęgi wzięli udział m.in. Norbert Maliszewski - szef Rządowego Centrum Analiz , Artur Chojecki - Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Małgorzata Kopiczko - Senator RP, Jerzy Małecki i Wojciech Kossakowski - Posłowie na Sejm RP, wójt gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski, samorządowcy oraz mieszkańcy pobliskich miejscowości.

Oba odcinki mają znaczenie dla mieszkańców powiatu kętrzyńskiego i węgorzewskiego, łącząc ze sobą te dwa obszary. Skorzystają z nich również turyści odwiedzający m.in. Kwaterę Hitlera w Gierłoży, kompleks bunkrów w Mamerkach czy udających się do portu w Sztynorcie. - Takie inwestycje dają nie tylko poprawę bezpieczeństwa czy możliwość komunikacji z innymi ośrodkami, ale dają także miejsca pracy - podkreślił Norbert Maliszewski.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 9 355 277 zł, z czego aż 95% (8 887 513 zł) to dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych.