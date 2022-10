Muzeum poddało konserwacji chorągiew nagrobną bohatera spod Wiednia

Chorągiew od wielu lat znajduje się w zbiorach Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie. Jednak od 30 maja do 30 września była poddawana konserwatorskim zabiegom. Było to możliwe dzięki projektowi "Konserwacja chorągwi nagrobnej Fryderyka von der Groeben, bohatera bitwy pod Wiedniem". Kętrzyńskie muzeum otrzymało na jego realizację dofinansowanie w kwocie 48 750,00 zł w ramach programu rządowego Wspieranie działań muzealnych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury.

Konserwację przeprowadzono w Toruniu, a zajęła się nią Barbara Kwasiborska z kętrzyńskiej pracowni konserwacji dzieł sztuki Akroterion. — Prace konserwatorskie poprzedziło wykonanie badań historycznych, szczegółowych badań specjalistycznych stanu zachowania chorągwi, przede wszystkim materiałoznawczych i mykologicznych — mówi Marta Wojciechowska, dyrektor Muzeum im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie. — Oczyszczono zabytek z zabrudzeń i nawarstwień, usunięto ślady korozji oraz uzupełniono ubytki gruntów kitami konserwatorskimi. Cały proces kontrolowany był w świetle UV. Na koniec uzupełniono ubytki warstwy malarskiej i złoceń.

Chorągiew jest wykonana z nitowanej blachy miedzianej. Ma 252 cm wysokości i 132 cm szerokości. — Zdjęcie chorągwi i zawiezienie jej do pracowni konserwatorskiej, a potem jej powrót i ponowne zawieszenie w sali muzealnej było dla nas sporym logistycznym wyzwaniem. Na raz z zabytkiem siłowało się ośmiu mężczyzn — zdradziła w rozmowie z PAP Wojciechowska. Powstała w XVIII wieku prawdopodobnie w warsztacie w obecnych Bartoszycach na zamówienie spadkobierców zmarłego. Przedstawia Fryderyka von der Groebena, jego drzewo genealogiczne, a także rodowy herb. — Chorągiew pełniła w kościele w Łabędniku funkcję epitafium stanowiąc jeden z elementów rozbudowanej kompozycji sepulkralnej wraz z istniejącym do dzisiaj imponującym pomnikiem nagrobnym — opowiada Wojciechowska.

Do kętrzyńskiego muzeum chorągiew trafiła po II wojnie światowej dzięki Zofii Licharewej, która w tamtym czasie zabezpieczyła wiele cennych, niezagrabionych przez Armię Czerwoną zabytków.

W piątek 28 października w muzeum odbędzie się pierwsza publiczna prezentacja zabytku po konserwacji, połączona z omówieniem specyfiki chorągwi pogrzebowych oraz prac konserwatorskich. Początek spotkania o godz. 17.00.

Kim był Fryderyk von der Groeben?

Urodził się w 1645 roku w Karschau (obecnie Karszewo w gminie Korsze). Pochodził z jednego z najbardziej znamienitych pruskich rodów. Był generałem-lejtnantem w służbie polskiego króla. Wszedł w skład poselstw do Turcji i do Tatarów. U boku Jana III Sobieskiego brał udział w kampanii wiedeńskiej 1683 oraz wyprawach do Mołdawii i na Ukrainę. Pełnił też funkcję starosty Ostródy i Olsztynka. Zmarł bezdzietnie w 1712 roku w Ponarach.

Wojciech Caruk