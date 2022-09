Święto Pieczonego Ziemniaka w Kraskowie

Wykopki ziemniaków dobiegły już końca, przyszła jesień. Tradycyjnie, jak co roku we wrześniu odbyło się Święto Pieczonego Ziemniaka. Dzień 24 września był w Kraskowie wielkim dorocznym świętem dzieci i pieczonego ziemniaka.

Spotkanie to odbywa się już od 10 lat i ma na celu integrację dzieci oraz dorosłych. Uczestników spotkania połączyły wspólne zabawy, gry i konkursy z ziemniakiem w roli głównej. Radości i uśmiechu przy tym było co niemiara. Główną atrakcją tego pikniku był oczywiście ziemniak. Najpierw dzieci musiały poszukać ziemniaków rozrzuconych na terenie placu zabaw. Był rzut do celu ziemniakiem, krzyżówka, powstały ziemniaczane pieczątki oraz piękne ziemniaczane jeżyki. Dorośli brali udział w konkursie na najdłuższą obierkę oraz najszybciej upleciony warkocz ze sznurka.

W przerwach pomiędzy zabawami integracyjnymi wszyscy uczestnicy ruszyli do degustacji pieczonych w ognisku ziemniaków i pieczonej na patykach kiełbasy. Oprócz ziemniaków z ogniska, wszyscy mogli skosztować placków ziemniaczanych, frytek, babki ziemniaczanej oraz pierogów szlacheckich z farszem ziemniaczanym. Był też słodki poczęstunek.