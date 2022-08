Amerykański filmowiec zgubił telefon w pobliżu Warpun. Pomogły policjantki z Reszla

Do sytuacji doszło w piątek, 19 sierpnia. W Reszlu na ul. Podzamcze do pełniących służbę policjantek z miejscowego komisariatu podszedł amerykański turysta i poprosił o pomoc w znalezieniu zagubionego telefonu. - Jak się później okazało, był to amerykański producent filmowy, który turystycznie przebywał na Warmii i Mazurach. Mężczyzna oznajmił, że sam próbował odnaleźć smartfona, gdyż w telefonie syna ma aplikację GPS, która doprowadziła go do lasu, jednak stwierdził, że dalsze poszukiwania mogą być niebezpieczne i dlatego poprosił policjantki o pomoc - mówi asp. Ewelina Piaścik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie.

Policjantki mł. asp. Agnieszka Ziółkowska oraz sierż. Natalia Zięba natychmiast zajęły się sprawą. Kiedy funkcjonariuszki przeglądały mapę GPS razem z Amerykaninem i jego synem okazało się, że prawdopodobnie ktoś znalazł zgubę. Wskaźnik przesuwał się z Warpun (gm. Sorkwity) w kierunku Łężan w gminie Reszel. - Policjantki znając dokładnie rejon gminy Reszel wspólnie z mężczyzną i jego synem udały się do Łężan, gdzie przy jednej z posesji stał pojazd marki MAN z załadowanym drewnem, które zrzucał mężczyzna. Podczas rozmowy, mężczyzna oświadczył, że pracując w lesie na jednej z dróg pomiędzy miejscowością Warpuny, a Zyndaki znalazł telefon i miał go po pracy przekazać policji - relacjonuje asp. Piaścik.

Amerykanin potwierdził, że znaleziony telefon należy do niego. Przyznał, że prawdopodobnie w czasie zwiedzania okolicy położył go na dachu auta i o nim zapomniał. Pomimo, że sprzęt doznał uszkodzeń filmowiec był szczęśliwy z takiego końca sprawy. Podziękował policjantkom, a na zakończenie zrobił sobie z nimi zdjęcie pod reszelskim zamkiem.

Najbardziej znanym filmem w dorobku Davida Trauba jest "Jobs" - fabularna biografia Steve'a Jobsa, twórcy Apple, z Ashtonem Kutcherem w roli głównej. Jest też producentem m.in. "The Bronx Bull" - biografii legendarnego boksera Jake'a La Motty z udziałem takich aktorów, jak m.in. William Forsythe, Joe Mantegna, Ray Wise czy Natasha Hestenrige.

Wojciech Caruk