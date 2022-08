Ruszył proces kobiety oskarżonej o zabójstwo męża w Reszlu

Kętrzyńska policja informację o zabójstwie potwierdziła dzień później, 18 lutego 2021. — Otrzymaliśmy zgłoszenie, że na terenie Reszla doszło do zabójstwa 62-letniego mężczyzny — informowała wtedy asp. Ewelina Piaścik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie.

Jak wynikało z pierwszych, nieoficjalnych informacji - do zbrodni miało dojść 17 lutego podczas nie pierwszej w tym mieszkaniu domowej awantury. Kobieta miała chwycić za młotek i uderzyć nim swojego partnera. Następnie pchnęła go dwukrotnie nożem w brzuch i serce. Potem położyła się do snu, a dopiero po obudzeniu, powiadomiła służby. 19 lutego Sąd Rejonowy w Kętrzynie na wniosek prokuratora zastosował wobec Grażyny W. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu. Kobieta nie przyznała się do winy

5 kwietnia 2022 Prokuratura Rejonowa w Kętrzynie przesłała do Sądu Okręgowego w Olsztynie akt oskarżenia. — Według ustaleń prokuratora, Grażyna W. tego dnia miała zadać swojemu mężowi wielokrotnie uderzenia narzędziem tępym lub tępokrawędzistym w głowę oraz trzy ciosy nożem, w tym w klatkę piersiową, dokonując zabójstwa pokrzywdzonego — mówi sędzia Marcin Czapski, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Podczas pierwszej rozprawy, która odbyła się 3 sierpnia, oskarżona nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień. — W takiej sytuacji Sąd odczytał wyjaśnienia Grażyny W. złożone w trakcie postępowania przygotowawczego, a następnie rozpoczął przesłuchiwanie świadków — informuje Czapski.

Kolejne rozprawy odbędą się 9 i 10 sierpnia.