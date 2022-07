75 lat temu Granica Kętrzyn rozegrała pierwszy mecz

Jak odnotowały „Wiadomości Mazurskie” był to pierwszy, historyczny mecz piłki nożnej Wojskowego Klubu Sportowego Granica Kętrzyn, w którym po bramkach Cieczki i Szymczaka (po 2) oraz Sobieraja i Piwowarskiego zwycięstwo 6:1 odnieśli wojskowi. Datę tę przyjęto jako dzień „narodzin” Kętrzyńskiego Klubu Sportowego Granica Kętrzyn.

To już 75 lat od chwili, kiedy na sportowych obiektach miasta Kętrzyn po raz pierwszy rozpoczęli swoje sportowe zmagania zawodnicy z charakterystyczną do dziś literką „G” na koszulkach, będącą skrótem od nazwy klubu. Od pierwszych chwil swojej działalności jako WKS „Granica” Kętrzyn, przez wiele kolejnych lat klub był klubem typowo wojskowym, opierającym się na potencjale zawodniczym działających na terenie miasta jednostek Wojsk Ochrony Pogranicza. Do roku 1966 Klub prowadził swoją statutową działalność, z większymi lub mniejszymi sukcesami i był liczącą się na mapie województwa (a w strzelectwie również Polski), organizacją sportową. W roku 1968 Oficerską Szkołę jak i same jednostki organizacyjne WOP w Kętrzynie zostały zreorganizowane i podporządkowane Ministerstwu Obrony Narodowej. Zaplecze sportowe Klubu w zasadzie przestało istnieć i dlatego, w 1966 roku „Granica” została zmuszona została do rozwiązania sekcji piłki nożnej, siatkowej oraz ręcznej, a w Klubie funkcjonowała jedynie pierwszoligowa sekcja strzelecka, której najwybitniejszą postacią była wówczas Barbara Kopyt. Niestety i jej działalność w roku 1969 została zawieszona. "Granicę" spowił blisko dwuletni mrok niebytu.

Kiedy WOP ponownie podporządkowany zostaje Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, dzięki licznym zabiegom byłych i nowych działaczy sportowych, w dniu 30 sierpnia 1972 roku doszło do reaktywowania klubu (w tym wchłonięcia sekcji piłki nożnej i koszykówki, które działały w „Zjednoczeniu” Kętrzyn), który przyjął nazwę Gwardyjski Klub Sportowy „Granica” Kętrzyn. W klubie działały ponadto sekcje piłki ręcznej, piłki siatkowej i strzelecka, a nieco później jeździecka i tenisa stołowego. Z biegiem czasu „Granica” stawała się coraz bardziej otwarta dla mieszkańców miasta, aby na początku lat 90 – tych XX wieku, z powodu zerwania współpracy przez ówczesne kierownictwa jednostek Straży Granicznej, przekształcić się w klub cywilny.

W dniu 28 kwietnia 1993 roku dokonano zmiany w nazwie Klubu z Gwardyjskiego na Kętrzyński Klub Sportowy „Granica”, a czerwony („gwardyjski”) kolor barw klubowych zmieniono na zielony, będący symbolem historii klubu i jego związków z formacjami granicznymi. Jednocześnie, rok 1993 stał się rokiem ścisłego związania się klubu z miastem Kętrzyn, zarówno w sferze finansowo - organizacyjnej jak i infrastrukturalnej. Niestety, w kolejnych latach z przyczyn finansowo - organizacyjnych wygaszaniu podlegały kolejne sekcje sportowe klubu, i choć przez jakiś czas działały jeszcze na zasadzie autonomii sekcje tenisa stołowego, piłki ręcznej kobiet (II liga), taekwondo czy tańca towarzyskiego, to ostatecznie od roku 2003 „Granica” została jednosekcyjnym klubem piłkarskim.

Jubileusz ten to doskonała okazja do szerszego zaprezentowania dorobku i osiągnięć, ale też i porażek kętrzyńskiego klubu. Ten okres to wiele setek, a nawet tysięcy działaczy, trenerów i zawodników. To dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy kibiców na trybunach sportowych obiektów. Warto o tym pamiętać i warto to pokazać. - Będziemy zatem czynić to sukcesywnie na naszym facebookowym koncie, począwszy od najbliższych dni - zapowiada Karol Lizurej, prezes klubu

Oficjalne obchody 75-lecia KKS Granica w Kętrzynie zaplanowane zostały na miesiąc wrzesień br. a imprezy towarzyszące w postaci okolicznościowych turniejów piłkarskich oraz inne przedsięwzięcia realizowane będą sukcesywnie w okresie sierpień – październik 2022 r. - Już teraz w imieniu zarządu, trenerów i zawodników oraz całej społeczności KKS Granica Kętrzyn, wszystkim naszym poprzednikom składamy wyrazy uznania i szacunku za trud i wysiłek w pracy na rzecz naszego wspólnego dobra jakim jest Granica, za wzniosłe chwile sukcesów, ale i porażek i zapewniamy, że uczynimy wszystko co możliwe, aby nie zaprzepaścić tego dorobku - dodaje prezes.

6 sierpnia z okazji jubileuszu w Kętrzynie odbędzie się koncert, którego gwiazdą będzie grupa Red Lips.