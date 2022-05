Trwa ogólnopolski konkurs "Smaki Wsi". Uczennice z Karolewa walczą o Złotą Patelnię

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie już po raz dziesiąty jest organizatorem Ogólnopolskiego Międzyszkolnego Konkursu Kulinarnego „Smaki wsi”. Jak co roku odbywa się on pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Festiwal wiejskich smaków już na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie. Zdaniem wielu osób stał się też jego wizytówką. Do tej pory odbyło się dziewięć edycji. Niestety w 2020 roku plany pokrzyżowała epidemia koronawirusa. W 2021 roku organizatorzy ponownie podjęli wyzwanie i zorganizowali zdalną wersję konkursu. Podobnie postąpili również w tym roku.

Do tegorocznej edycji zgłosiło się 25 drużyn ze szkół z całej Polski. Jak w praktyce wygląda tegoroczna rywalizacja? - Zasady są takie same, jak w ubiegłorocznej edycji. Do 13 maja każda drużyna ma przysłać zdjęcie potrawy. Konkurs będzie przebiegał w II etapach. Pierwszy to głosowanie w każdej szkole - uczniowie wybiorą trzy najlepsze ich zdaniem potrawy. Zasadą jest, że nie można głosować na potrawę, którą przygotowała drużyna z rodzimej szkoły. Każda szkoła przeprowadza u siebie głosowanie online ustalając, która potrawa zajmie I, II, III miejsce. Za I miejsce przyporządkowanych będzie 15 punktów, za II - 10 punktów, za III - 5 punktów. Drugi etap to praca Jury, gdzie ocenie będzie poddana receptura potrawy i zdjęcie. W efekcie komisja biorąc pod uwagę wyniki I etapu i II etapu wyłoni zwycięzców - informuje Halina Szeląg, koordynator konkursu.

W skład komisji wchodzą kulinarne autorytety: Aleksandra Juszkiewicz - zwyciężczyni programu Master Chef Polska 2020, Grzegorz Ciosek - nauczyciel szkoleniowiec w branży gastronomicznej, Dariusz Baryga - szef kuchni w Tawernie DeZeTa w Wilkasach oraz Ireneusz Koniuszek - szef kuchni z Hotelu Zamek w Rynie.

Tematem tegorocznego konkursu są "Staropolskie słodkie desery na polskim stole". Szkołę z Karolewa reprezentują dwie uczennice klasy pierwszej PT technik żywienia i usług gastronomicznych - Roksana Wależak oraz Laura Roguszka. - Bardzo lubimy gotować. Nawet bardziej, niż piec. Z kolei koleżanka często robi pyszne ciasto typu ślimak. Tak się jakoś dobrałyśmy - mówi Roksana Wależak.

Dziewczyny postawiły na deser, który nie jest wcale łatwy w wykonaniu. - Przygotowałyśmy strudel ciągniony. Jak sama nazwa wskazuje ciasto trzeba ciągnąć palcami i rozwałkowywać za pomocą wałka. W efekcie musi być ono bardzo cienkie, wręcz niemal przezroczyste. Przygotowanie sprawiło nam odrobinę problemów - opowiada Roksana.

Jak Jury oceni wytwory karolewskich uczennic i pozostałych drużyn? Wyniki poznamy 30 maja. Zwycięzcy otrzymają Złotą, zdobywcy drugiego miejsca Srebrną a trzeciego Brązową Patelnię.

Wojciech Caruk