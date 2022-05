Siatkarskie Mistrzostwa Polski ponownie w Kętrzynie

Jeszcze przed pandemią tradycją stał się fakt, że wiosną co roku do Kętrzyna przyjeżdżają najlepsze młodzieżowe drużyny siatkarskie z całego kraju. Teraz, po dwóch latach przerwy odbędzie się tu kolejny turniej siatkarski o randze Mistrzostw Polski.

O wyborze Kętrzyna na gospodarza mistrzowskiej imprezy poinformował burmistrz miasta. — Organizowane przez nas finały mistrzostw Polski w siatkówce były wysoko oceniane przez Polski Związek Piłki Siatkowej. Nie wyobrażam więc sobie, że nie będziemy gospodarzem takiego wydarzenia w tym roku, kiedy po okresie pandemii wracamy do kibicowania w pełnej krasie — mówi Ryszard Niedziółka.

Przypomnijmy, że Kętrzyn po raz pierwszy gościł najlepsze młodzieżowe drużyny w 2013 roku podczas Mistrzostw Polski Kadetek. Rok później odbyły się finały Mistrzostw Polski Juniorek. Warto dodać, że podczas tego turnieju MVP mistrzostw została obecna reprezentantka seniorskiej kadry Polski - Malwina Smarzek. W 2015 roku wiosną zorganizowane zostały Mistrzostwa Polski Kadetów, a w grudniu międzynarodowy turniej EEVZA. W 2017 i 2018 dwukrotnie przyjeżdżali do nas najlepsi juniorzy, a w 2019 ponownie swoje mecze rozgrywały juniorki.

Teraz do Kętrzyna przyjadą juniorki młodsze. Są to dziewczyny urodzone w roku 2005 i młodsze. — Rocznik jest ciekawy, bo kilka dziewczyn ma bardzo dobre warunki fizyczne. Na przykład są środkowe mające po 190 cm wzrostu — mówi Andrzej Peć, trener reprezentacji Polski w tej kategorii wiekowej. Do rywalizacji staną: MKS SMS Kalisz, TS Stal Śrubiarnia Żywiec, LTS Legionovia Legionowo, Volley Wrocław, MKS Dwójka Zawiercie, Enea Energetyk Poznań, KS Pałac Bydgoszcz oraz GKS Wieżyca 2011 Stężyca. Turniej finałowy odbędzie się w dniach 11-15 maja na obiektach kętrzyńskiego MOSiR-u.

Wojciech Caruk