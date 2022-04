Kolejne drogi powiatowe doczekają się remontu

Podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Kętrzyńskiego 21 kwietnia podpisano dwie ważne umowy na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych:

1. „Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg powiatowych na ternie gminy Kętrzyn”. Zadanie obejmuje odcinek od DW 650 do granicy gminy Kętrzyn w kierunku miejscowości Dłużec (4,3 km) oraz drogę powiatową na odcinku od miejscowości Mażany do miejscowości Parcz (4,9 km). Przedsięwzięcie współfinansowane jest w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

2. „Przebudowa drogi powiatowej ul. Szkolna w Korszach - etap I”. Jest to odcinek o długości 1,3 km. Przedsięwzięcie współfinansowane w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg przy współudziale Gminy Korsze.

Łączna wartość inwestycji to ponad 12 000 000 zł. - Dzięki środkom zewnętrznym oraz dobrej współpracy samorządów powiatu kętrzyńskiego jesteśmy w stanie podejmować takie działania. Realizujemy składane obietnice i wykonujemy zapisane plany budżetowe - mówi starosta Michał Kochanowski.

Wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Korszach. - Będziemy starali się skrócić czas realizacji kontraktu o 50%, z ośmiu miesięcy do czterech - deklaruje reprezentujący przedsiębiorstwo Jacek Pasik. - Już niedługo podpisujemy kolejną umowę na remont drogi powiatowej od DW 590 do miejscowości Modgarby o długości ponad 3 km. Łącznie wyremontujemy ok. 12,5 km dróg powiatowych - dodaje.

W obradach zarządu uczestniczyła Agnieszka Warakomska-Poczobutt - Dyrektor Biura Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Obecni byli także parlamentarzyści: Senator RP Małgorzata Kopiczko oraz Posłowie na Sejm RP Iwona Arent i Jerzy Małecki. - To kolejne inwestycje samorządów powiatu kętrzyńskiego realizowane przy wsparciu środków rządowych - przypomina Małecki. - Będąc tutaj po raz kolejny, widzę jak powiat i gminy zmieniają się z miesiąca na miesiąc - dodaje.

Przy podpisaniu umów obecni byli również włodarze gmin, na terenie których za chwilę rozpoczną się prace budowlane - wójt gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski oraz burmistrz Korsz Jan Adamowicz.

Korzystając z obecności gości, członkowie Zarządu Powiatu zaprezentowali jedną z ubiegłorocznych inwestycji - ostatni etap budowy odcinka Koczarki – Krzyżany. - To symbol tego, co konsekwentnie realizujemy - podkreśla kętrzyński starosta.