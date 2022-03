Artyści i sportowcy nagrodzeni przez burmistrza

Uroczyste wręczenie odbyło się w Ratuszu, w reżimie sanitarnym i w kameralnym gronie. Nagrodzone zostały osoby szczególnie uzdolnione, reprezentujące wysoki poziom artystyczny lub sportowy, jako wyraz uznania dla osiągnięć, a także forma wsparcia dalszego rozwoju. Talenty uhonorowanych są różnorodne. Od muzyki, poprzez taniec, jazdę na rolkach po boks, żeglarstwo czy taekwondo.

- Chcę wyrazić głęboki podziw i uznanie do tego,co robicie. Życzę wam dalszego rozwoju i zapewniam, że będziemy dalej was wspierać - zwrócił się do stypendystów Ryszard Niedziółka, burmistrz Kętrzyna.

Tego dnia po raz drugi wręczono także Złote Karty Stypendysty, które przez najbliższy rok uprawniać będą m.in. do bezpłatnych wejść do kina, czy na teren miejskich obiektów sportowych. To dodatkowy bonus dla osób wyróżniających się nawet wśród najlepszych, pracujących na tzw. „dobrą markę” Kętrzyna.

Stypendia artystyczne otrzymali: Marta Cierluk, Łukasz Samotyha, Tomasz Borowski, zespół wokalny Mini Jedyneczki w składzie: Ewa Fiedorowicz, Natalia Górecka, Urszula Kosaty, Zofia Lach.

- Jestem przeszczęśliwa, że te dzieciaki dostały taki prezent za miesiące i lata pracy. Nawet w czasie pandemii nie ustawaliśmy w naszym muzycznym dziele. Przygoda trwała i będzie trwała. Mieliśmy zawsze dużo zapału, ale teraz jeszcze bardziej urosły nam skrzydła - nie kryje zadowolenia Dorota Gwarda, opiekun zespołu wokalnego Mini Jedyneczki. - Czujemy się szczęśliwi. Cieszmy się, że teraz więcej osób może się dowiedzieć o naszych osiągnięciach. To dodaje nam więcej wiary w siebie - dodają jej podopieczni.

Stypendia sportowe otrzymali: Karolina Kuhn, Dominik Jędrej, Michał Michalik, Aleks Snacki, Kinga Ciborska, Zuzanna Chodak, Nikola Rogińska, Sara Tarnicka, Mateusz Ponikowski, Krzysztof Zyborowicz, Szymon Jarzynka, Wiktor Smosarski, Hanna Lender, Wojciech Kasprzak, Dawid Jaworski, Anastazja Okuszko, Jakub Mączyński, Magdalena Kolbus, Julia Iwaniura, Artur Nestorowicz, Michał Popławski, Krystian Kosik, Dorian Czubaszek, Łukasz Niemczyk, Rafał Kwiatkowski, Kacper Winiarski, Dawid Tonojan, Jakub Malicki, Kacper Malicki, Mateusz Papliński, Konrad Baran, Bartłomiej Czerniakowski, Marcin Swacha-Sock.

- Bardzo się cieszę, że miasto nas wspiera. To nie tylko stypendium, ale też wsparcie finansowe naszych wyjazdów czy udostępnienie sali na treningi - mówi Karolina Kuhn, medalistka m.in. Mistrzostw Europy i Mistrzostw Polski w Boksie. - Otrzymana od miasta nagroda jest dla mnie wielkim honorem i ukoronowaniem ciężkiej pracy. To stypendium pozwoli mi na dalszy rozwój - dodaje Krzysztof Zyborowicz, uczestnik Mistrzostw Europy i 4-krotny Mistrz Polski w jeździe na rolkach.



fot. Miasto Kętrzyn

Nagrody burmistrza otrzymali: Emin Huseynov, Kamil Kondej, Kamil Roksela, Jerzy Pruszyński, Daniel Gołębiowski, Wiesław Sopyła, Maciej Niedźwiecki, Michał Żyżyk, Wioletta Pochylińska, Anna Maria Wołkowska, Magdalena Filipiak, Magdalena Oklińska, Dawid Gołębiowski, Jarosław Rusiecki, Emilia Tarasewicz, Jakub Werner.