Kętrzyn solidaryzuje się z Ukrainą

Jak czytamy w przegłosowanym 24 lutego apelu "agresywna polityka Federacji Rosyjskiej budzi poważny niepokój i sprzeciw mieszkańców Miasta Kętrzyna. W naszym mieście od wielu lat zamieszkuje społeczność ukraińska, która także przyczynia się do rozwoju życia społeczno-gospodarczego. Obywatelki i Obywatele Ukrainy mają pełne prawo do wolności, suwerenności i niepodległości.”



Rada Miejska w Kętrzynie w pełni poparła wszelkie wsparcie oraz dążenie władz państwowych Rzeczypospolitej Polskiej do obrony niepodległości Ukrainy przed agresją. "Słowa solidarności i wsparcia dla wolności Narodu Ukraińskiego, a w szczególności naszych przyjaciół z Włodzimierza – miasta partnerskiego, skierowane zostały do władz samorządowych oraz całej lokalnej społeczności".

Rada wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec agresji na niepodległa Ukrainę i zadeklarowała pomoc dla Ukraińców broniących niepodległości swojego państwa. Dokładnie tydzień wcześniej burmistrz Ryszard Niedziółka skierował list do władz samorządowych Włodzimierza. Włodarz napisał w nim, że "jest głęboko oburzony i poruszony obserwując działania militarne przy granicy ukraińsko-rosyjskiej. Połączeni więzami partnerstwa i przyjaźni w tym trudnym okresie w imieniu własnym i mieszkańców Miasta Kętrzyn pragnę przesłać Wam słowa naszej solidarności i jedności. Jesteśmy z Wami”.

Źródło: UM Kętrzyn