Ogród Ekologiczny zmieni swoje oblicze

Dobre wieści dotarły do Kętrzyna 21 lutego. Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego zatwierdził do dofinansowania projekt "Ochrona różnorodności biologicznej i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie". Łączna wartość projektu to kwota 2 177 056,22 zł. Dofinansowanie wyniesie 1 850 497,79 zł. - To zadanie na pewno ucieszy mieszkańców miasta. Ogród zlokalizowany zostanie przy ulicy M. C. Skłodowskiej i będzie miejscem rekreacji i wypoczynku - znajdzie się tam ścieżka sensoryczna, tunele dla dzieci, plac zabaw, ławki i nowe nasadzenia - mówi Ryszard Niedziółka, burmistrz Kętrzyna. W wizualizacji zamieszczonej na miejskim Facebooku widzimy też tarasy, naturalne podłoże, symbolicznego niedźwiedzia nawiązującego do herbu miasta, łąki kwietne, ławki typu "grzęda" dla młodzieży, ścieżkę sensoryczną a nawet pasiekę miejską. Oczyszczony zostanie staw.

Projekt znajdował się wcześniej na liście rezerwowej wniosków złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020. Władzom województwa udało się jednak wygospodarować dodatkowe środki finansowe. Inwestycja ma się rozpocząć jeszcze w tym roku, a jej zakończenie planowane jest wiosną 2023.

To nie jedyny pomysł władz Kętrzyna związany z okolicą miejskiego jeziorka. Trwa drugi nabór wniosków w Rządowym Funduszu Polski Ład do Programu Inwestycji Strategicznych. Jednym z trzech złożonych przez Miasto Kętrzyn wniosków jest budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wokół Jeziora Górnego. Projekt uwzględnia m.in. taras widokowy, restaurację na wodzie, lodowiskiem i torem rolkarskim oraz parkiem linowym. Nabór wniosków potrwa do 28 lutego.

Przypomnijmy, że w tym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego w parku przy ul. Szpitalnej mają powstać tężnie solankowe.