Modlili się za ofiary Wielkiego Głódu

Dzień Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu i Represji Politycznych obchodzony jest na Ukrainie w każdą czwartą sobotę listopada. To ukraińskie święto państwowe wiąże się z panującym w latach 1932-1933 sztucznie wywołanym przez reżim stalinowski Wielkim Głodem (Hołodomor), który pochłonął kilka milionów istnień ludzkich.

Był świadomie zaplanowany i przeprowadzony przez rosyjskich komunistów na czele z Józefem Stalinem. Miał na celu rozprawienie się z ukraińską wsią. Chłopi ukraińscy sprzeciwiali się bowiem przymusowej kolektywizacji rolnictwa.

W niedzielę 28 listopada w cerkwi greckokatolickiej w Kętrzynie odprawiono mszę i nabożeństwo żałobne (panachydę) w intencji ofiar. W swoim kazaniu o. Igor Harasim OSBM zwrócił uwagę na ogromne cierpienia, jakie poniosły ofiary zbrodni. Jedni umierali w swoich domach w samotności, inni próbowali się ratować udając się do miast, jeszcze inni posuwali się do aktów kanibalizmu. Za fizyczną eksterminacją postępowała brutalna rusyfikacja. Skutki tej straszliwej zbrodni Ukraina odczuwa do dnia dzisiejszego. - Ludzi niszczono fizycznie i psychicznie. Okradziono ich z wszelkich wartości. Odebrano im człowieczeństwo, świadomość oraz godność – podkreślił proboszcz.

Od głodowej śmierci ginęli nie tylko Ukraińcy. Głód dotknął wszystkich jej mieszkańców: Rosjan, Greków, Żydów, Bułgarów, a także mniejszość polską z rejonu Żytomierza czy Kamieńca Podolskiego. Jak twierdzi polski historyk i sowietolog dr Robert Kuśnierz: - ,,Nie ma precyzyjnych danych na temat liczby polskich ofiar, ale szacuje się ją na 20 – 60 tys.”.

