Trójmiejskie trio z kętrzynianinem w składzie. Koncert już jutro

Członkowie Immortal Onion jako laureaci programu „Jazzowy Debiut Fonograficzny” Instytutu Muzyki i Tańca wydali w 2017r. swoją pierwszą płytę „Ocelot of Salvation” we współpracy z wydawnictwem Requiem Records. Wystąpili z debiutanckim materiałem w 11 państwach, a podsumowaniem dwóch lat koncertowania było wydanie własnym nakładem w 2019r. albumu „Ocelot of Salvation | Live in Sopot”

Niedługo później zespół podpisał kontrakt z wytwórnią U Know Me Records, co zaowocowało wydaniem w marcu 2020 roku ich drugiej studyjnej płyty ,,XD [Experience Design]” oraz pół roku później EPki „Ausfahrt XD”. Inspiracją dla powstania Immortal Onion byli artyści tacy jak: Esbjörn Svensson, Hiromi Uehara, Tigran Hamasyan, czy Tosin Abasi. Od początku ideą przewodnią zespołu było łączenie często bardzo odmiennych gatunków takich jak: jazz, minimal music, fusion, trap, czy progresywny metal. Mimo takiej rozbieżności stylistyk, w których się obracają, zespół stworzył własny rozpoznawalny język.

Kętrzyńska publiczność usłyszy Immortal Onion podczas koncertu 20 sierpnia o godz. 18:00 na dziedzińcu zamkowym. Zespół wystąpi w składzie: Ziemowit Klimek (kontrabas, bass, moog), Tomir Śpiołek (instrumenty klawiszowe), Wojtek Warmijak (perkusja). Wstęp jest bezpłatny.



Justyna Drozd