Umowy na dwie inwestycje podpisane

W 2020 roku oddano do użytku nowo wybudowany przez dewelopera budynek mieszkalny. Pod koniec roku zaczęły się wprowadzać do niego pierwsze rodziny. Niestety od samego początku bolączką okazał się brak jakiejkolwiek prowadzącej do budynku drogi. Teren przed blokiem był rozjeżdżony przez maszyny budowlane. W efekcie był dla przechodzących osób prawdziwym torem przeszkód, szczególnie po opadach deszczu. - Tutaj nie dało się przejść suchą stopą. Jak dobrze popadało, to robiło się niezłe bagienko. Żartowałam już nieraz do męża, że rano do pracy zamiast szpilek to będę zakładać gumiaki - mówi jedna z mieszkanek. - To wstyd, żeby z takim problemem mierzyli się mieszkańcy miasta i to w samym jego centrum - dodaje jej sąsiad.

Wiele wskazuje na to, że już niedługo będą mieli ten problem z głowy. Burmistrz Ryszard Niedziółka podpisał właśnie umowy na realizacje dwóch ważnych inwestycji na terenie miasta. Pierwsza z nich dotyczy właśnie budowy drogi wewnętrznej przy ulicy Mielczarskiego. Inwestycja zostanie zrealizowana przez firmę BUDMA SP. z o.o. - Projekt obejmie budowę nawierzchni, chodników i miejsc postojowych, a jego wartość to 414,525,99 zł - informuje Niedziółka.

Druga umowa dotyczy modernizacji miejskiego monitoringu dla poprawy bezpieczeństwa. Tym zadaniem zajmie się firma Serviceline Sp. z o.o. za kwotę 736,770,00zł. - Projekt przewiduje wymianę istniejących kamer na sensoryczne 360 stopni. Zostaną zamontowane również nowe kamery statyczne, a centrum monitoringu będzie doposażone i przygotowane do obsługi kolejnych punktów, które powstaną w przyszłości - mówi burmistrz.

Obie inwestycja mają być zrealizowane jeszcze w tym roku.