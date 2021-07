Kętrzyńskie Ogrody Działkowe będą jeszcze atrakcyjniejsze

Ogródki działkowe im. Mikołaja Kopernika w Kętrzynie będą jeszcze atrakcyjniejsze. Wzbogacone zostaną o nowe nasadzenia, małą infrastrukturę oraz urządzenia fitness. Utwardzony i ogrodzony zostanie także teren gniazda śmietnikowego. Wszystko to będzie możliwe dzięki pozyskaniu przez Gminę Miejską Kętrzyn dofinansowania z Grantów Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Umowa na uatrakcyjnienie terenu ROD została podpisana 26 lipca w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie.

- Rodzinne Ogrody Działkowe pełnią ważną rolę w integracji lokalnej społeczności oraz życiu kulturalnym. Ich walory zostały docenione jeszcze bardziej w dobie pandemii. Tam pielęgnowane są tereny zielone, o które wszyscy musimy dziś dbać w sposób szczególny – mówi Ryszard Niedziółka, burmistrz Kętrzyna. - Jako miasto stale inwestujemy w rozwój zieleni. Jak tylko otrzymaliśmy informację o konkursie z Urzędu Marszałkowskiego, podjęliśmy odpowiednie kroki, by nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Pomysłodawcami inwestycji byli sami działkowicze, bo to oni wiedzą najlepiej, czego im potrzeba. My zaś jesteśmy po to, by słuchać i wspierać naszych mieszkańców oraz pracować na rzecz rozwoju miasta. Jestem przekonany, że ta inwestycja uatrakcyjni to miejsce i będzie cieszyć naszych działkowiczów – dodaje włodarz.

Wartość przedsięwzięcia wynosi 24 997 zł, z czego 14 997 zł to dofinansowanie pozyskane od Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Wkład Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych wynosi po 5 000 zł. Realizacja projektu nastąpi jeszcze w tym roku.

red.

fot, Miasto Kętrzyn