Lato pod znakiem kultury i sportu

Letni kalendarz wypełniony jest już imprezami kulturalno – sportowymi, które umilą czas mieszkańcom, jak i odwiedzającym miasto turystom.

- Parafrazując cytat z jednego z filmów, to jest kalendarz na miarę naszych czasów, po pandemii, ze skromnymi budżetami jednostek – powiedział Maciej Wróbel, z-ca burmistrza Kętrzyna. - Ale nie zabraknie gwiazd, wydarzeń dla dużych i małych oraz nowości.

Pełen emocji weekend czeka nas już w czerwcu. 25-27.06 obchodzić będziemy bowiem Dni Kętrzyna. To trzydniowe wydarzenie, podczas którego każdy znajdzie coś dla siebie. - KCK jest odpowiedzialne m.in. za otwarcie nowej galerii. Odbędzie się ono 25 czerwca. Galeria "Rast Art" będzie się mieściła w pomieszczeniach Informacji Turystycznej. Na początek proponujemy wystawę prac z kolekcji Dariusza Matyjasa, zatytułowaną "Nikifor" - mówi Bartłomiej Zdanowicz, dyrektor Kętrzyńskiego Centrum Kultury. W piątkowe popołudnie miłośnicy historii i kuchni średniowiecznej będą mieli okazję do spędzenia nocy w muzeum. Na wszystkich, którzy kochają książki czeka quiz oraz gra terenowa z wiedzy o literaturze i patronie miasta. Będzie to weekend smacznego jedzenia, bo do Kętrzyna przyjadą foodtrucki z całej Polski. Sobotnie popołudnie umilą animacje Kosmokwaki, pokaz laserowy, zespół Partita oraz gwiazda wieczoru, na którą czeka wielu mieszkańców - Smolasty. Dni Miasta zakończy kolorowa niedziela pełna uśmiechu i kabaretów. O dobrą zabawę tego dnia zadbają Andrzej Grabowski, Kabaret Chyba oraz Arkadiusz "Jaksa" Jakszewicz.



Lipiec oraz sierpień zapowiadają się równie ciekawie i gorąco! Koncert zespołu VOX, koncert coverowy Krzysztofa Krawczyka, Kabaret Ani Mru Mru i Festiwal Komedii Teatralnych to tylko niektóre z niespodzianek przewidzianych podczas kętrzyńskiego lata. Na mieszkańców czeka także coroczny Jarmark na Św. Jakuba. - To już tradycja, że co roku pod koniec lipca spotykamy się na jarmarku. W tym roku impreza odbędzie się po raz szesnasty w dniach 24-25 lipca. Na zamkowej scenie nie zabraknie występów artystycznych. Na międzymurzu będą się odbywały pokazy rzemiosł dawnych, a skwer przy zamku zaadoptujemy na jarmarczne stragany - zachęca Marta Wojciechowska, dyrektor Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie. Muzeum przy współpracy z Kętrzyńskim Centrum Kultury uruchamia też cykl "Letnia Scena Zamkowa". Zainauguruje ją 18 czerwca koncert poświęcony Agnieszce Osieckiej. Na koniec sierpnia muzealnicy przygotowują inną niespodziankę. - Uruchomimy kolejny ciekawy punkt na turystyczno-historycznej mapie Kętrzyna. Będzie to Mazurska Manufaktura Tkanin. Będziemy w niej m.in. prowadzić warsztaty tkackie na XIX - wiecznych krosnach - dodaje dyrektor muzeum.

Do spędzenia wakacji z literaturą zachęca dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej. - Biblioteka i jej księgozbiór jest dostępna niemal codziennie. Stale uzupełniamy nowości. Jeśli czegoś nie ma, to wystarczy przyjść i poprosić, a taka pozycja w bibliotece się znajdzie - zapewnia Witold Gagacki. Poza tym dyrektor już teraz zaprasza m.in. 27 czerwca do Ogrodu Zapachów na "Spotkanie z książką". - Przynosimy swoje kanapki, kawę, siadamy na ławeczkach i na trawie. Na początek zaczniemy od bajek. Każdy będzie mógł poczytać swoim dzieciakom i wszystkim zgromadzonym - przybliża ideę Gagacki.

Nie zabraknie też sportowych wydarzeń na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 1 lipca otwarte zostaną baseny na „Kętrzyniance”. Zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarnymi jednocześnie będzie mogło z nich korzystać 200 osób. MOSiR nie przewiduje specjalnych wydarzeń dedykowanych EURO 2020 czy Igrzyskom Olimpijskim w Tokio. - Będą za to inne interesujące imprezy, m.in. turnieje siatkówki plażowej, Grand Prix Polski w bilardzie, sztafety lekkoatletyczne w czasie Dni Kętrzyna oraz duży turniej piłkarski dla dzieci, amatorska Liga Orlika czy biegi Kętrzyński Kilometr - wylicza Krzysztof Niemiec, dyrektor MOSiR-u.

Wakacje pożegnamy głośno i muzycznie 27 sierpnia koncertem Pawła Domagały.



Wojciech Caruk, Miasto Kętrzyn