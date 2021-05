Wspaniali są wśród nas

Właśnie w tym celu w latach 90-tych zainaugurowano w Warszawie Samorządowy Konkurs Nastolatków "8 Wspaniałych". Inicjatywa bardzo szybko objęła cały kraj. Pod koniec ubiegłego wieku trafiła również do Kętrzyna. Od 2015 roku jego organizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie. W 2021 roku ponownie wyróżniono młodych kętrzyńskich społeczników. Uroczyste spotkanie odbyło się 19 maja. — W tych czasach, kiedy życie jest coraz szybsze i mamy coraz mnie czasu dla siebie, znajomych i naszych bliskich, kiedy bardziej się myśli o dobrach materialnych, to Wasza postawa jest rzeczywiście czymś wyjątkowym. Dziękuję Wam za to. Właśnie takie przykłady postaw powinniśmy w tych trudnych czasach doceniać i wspierać — zwrócił się do zgromadzonej młodzieży Ryszard Niedziółka, burmistrz Kętrzyna.

Organizacja konkursu, z uwagi na pandemię i obowiązujące obostrzenia, przysporzyła organizatorom sporo kłopotów. Na szczęście ostatecznie udało się nagrodzić sześcioro młodych społeczników. — Chcieliśmy pokazać, że w naszym mieście mamy wspaniałą młodzież, która zasługuje no to, żeby w ten sposób ją wyróżnić. Myślę, że to doskonały przykład i motywacja dla ich rówieśników — mówi Janusz Mazurkiewicz, koordynator Centrum Wolontariatu działającego przy MOPS-ie.

Nagrody z rąk burmistrza Ryszarda Niedziółki i kierownika MOPS-u Marzenny Utko otrzymali: Alicja Służała, Karol Stefański, Aleksandra Kozioł, Katarzyna Dresner, Zuzanna Sepczyńska i Adam Fijałkowski. To jednak nie koniec niespodzianek. Okazało się, że Alicja Służała przeszła kwalifikacje regionalne i będzie reprezentowała Kętrzyn i region na finale ogólnopolskim. — Jestem zaszczycona tym wyróżnieniem i bardzo wdzięczna, że dano mi taką szansę i mogę w tym uczestniczyć. Nie ukrywam też, że w pewien sposób jestem także zadowolona z siebie, że udało mi się tak daleko dojść — nie kryje radości młoda kętrzynianka. Finał krajowy został podzielony na kilka mniejszych wydarzeń regionalnych. W przypadku naszego województwa będzie to jedna z imprez Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.

Co wyróżnionych nastolatków skłoniło do tego, żeby podjąć trudy społecznej działalności. — Postanowiłem zostać wolontariuszem, bo tak mi podpowiedziało moje sumienie — stwierdza Karol Stefański. — Nie lubię kiedy ktoś cierpi. Lubię, kiedy otaczają mnie ludzie szczęśliwi — mówi Kasia Dresner. — Niestety coraz więcej widzę ludzi smutnych dlatego, że mają coraz więcej problemów. Myślę, że naszymi działaniami możemy jakoś pomóc im je rozwiązać, a przynajmniej dodać im otuchy. Chcę dawać ludziom dobro i uważam, że ono do nas potem wraca — dodaje Adam Fijałkowski. Z kolei Alicja Służała twierdzi, że społeczną smykałkę miała "od zawsze". — Tak zostałam wychowana, żeby pomagać, żeby jak najwięcej dobra dawać innym. Robię to też w pewien sposób dla siebie, dla własnej satysfakcji. Nie robię tego na pokaz — zapewnia wolontariuszka. — To dla nas doskonała alternatywa, żeby oderwać się trochę od codzienności. Chcemy pomagać ludziom, a to sprawia też, że same jesteśmy szczęśliwsze — twierdzą zgodnie Aleksandra Kozioł i Zuzanna Sepczyńska.

Młodzi ludzie podkreślają, że w swoich postawach czują szczególnie wsparcie najbliższych. — Ja akurat mieszkam z dziadkami. Oni mi też pomagają. Jak jadę na wolontariat, to zawsze mnie zawożą lub wspierają w inny sposób — mówi Kasia Dresner. — Mój tata jest bardzo zadowolony z mojej działalności. Często wykazuje się dużą wyrozumiałością i wiem, że zawsze mogę na niego liczyć — zapewnia Adam Fijałkowski. — Od samego początku wspierają mnie moi rodzice. To już cztery lata, od kiedy działam w WOŚP-ie czy udzielam korepetycji — opowiada Karol Stefański.

Wolontariusze, mimo wielu obowiązków szkolnych i swojej społecznej pracy, mają jeszcze czas na realizację swoich pasji i rozwijanie talentów. Podzielili się nimi podczas majowego spotkania. Kasia Dresner zaprezentowała swoje wokalne umiejętności. — Śpiewałam już na wielu konkursach i imprezach szkolnych. Chodziłam też na kółko wokalne - opowiada. Adam Fijałkowski przedstawił elementy bokserskiego treningu. — Sporty walki pomaga mi rozwijać szkoła. Zajęcia z samoobrony i inne zajęcia wojskowe bardzo wpływają na poziom moich umiejętności — mów młody bokser.

Uroczystość uświetnił występ zespołu "Mini Jedyneczki" ze Szkoły Podstawowej nr 1 pod kierunkiem Doroty Gwardy.

Wojciech Caruk

Laureaci XVII Lokalnej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”





Alicja Służała

Uczennica I klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie. Ala pomimo swojego młodego wieku jako wolontariuszka działa już od wielu lat, między innymi przy zbiórkach pieniędzy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowanych na terenie naszego miasta oraz w zbiórce pieniędzy dla kobiet po chemioterapii w celu zakupu peruk. Jako wolontariuszka, społecznik wie jak bardzo ważny jest drugi człowiek dlatego też chętnie bierze udział warsztatach dotyczących praw człowieka.



Zuzanna Sepczyńska

Zuza ma 16 lat, jest uczennicą I klasy Technikum Analitycznego w Zespole Szkół im. Marii Curie - Skłodowskiej w Kętrzynie. Jest osobą pracowitą, sumienną i jak sama twierdzi pozytywnie zakręconą, kocha ludzi a co za tym idzie lubi pomagać. Chętnie włącza się we wszelkiego rodzaju akcje woluntarystyczne. Nawiązuje bardzo łatwo kontakt z drugim człowiekiem, momentalnie zdobywa ich serca i zaufanie.



Karol Stefański

Uczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Zientary Malewskiej w Kętrzynie. Karol jest wzorowym uczniem, wspaniałym kolegą, wolontariuszem i ciekawym świata młodym człowiekiem. Lubi pomagać ludziom dlatego też włącza się w akcje charytatywne organizowane w szkole jak również na terenie miasta na rzecz lokalnej społeczności. Udziela korepetycji kolegom oraz udziela im wsparcie przy rozwiązywaniu problemów. Jest zawsze uśmiechnięty.



Aleksandra Kozioł

Wzorowa uczennica II Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Kętrzynie. Bierze udział w różnych konkursach przedmiotowych, udziela korepetycji słabszym w nauce kolegom i koleżankom. Od 2018r udziela się jako wolontariuszka przy WOŚP, brała udział w zbiórce żywności i odzieży dla osób potrzebujących, wspólnie z rodziną przygotowała paczki dla podopiecznych DPS w Kętrzynie. W wolnym czasie lubi czytać książki, oglądać filmy oraz interesuje się fotografią.



Katarzyna Dresner

Ma 16 lat i na swoim koncie wiele osiągnięć w grze unihokej oraz w śpiewaniu. Jest wspaniałą wolontariuszką, jeśli nadarza się okazja bierze udział w akcjach społecznych na rzecz szkoły i lokalnej społeczności. W szkole pełni funkcję Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego. Angażuje się również w działalność Koła Terenowego Związku Polskich Spadochroniarzy, pełniąc funkcję Zastępcy Przewodniczącego.



Adam Fijałkowski

Uczeń I LO CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie. Adam ma 17 lat i interesuje się sportami walki. Na swoim koncie ma osiągnięcia w różnych dziedzinach sportu, m.in. boksie, koszykówce, piłce nożnej, a nawet lekkoatletyce. Aktywnie działa jako wolontariusz na rzecz lokalnej społeczności dzięki czemu został w swojej szkole Koordynatorem Koła Wolontariatu.