Rocznica harcerskiego szczepu. — Mamy nadzieję na kolejne cudowne lata służby

13 maja 1998 to ważna data w historii kętrzyńskiego harcerstwa. To właśnie wtedy został powołany szczep "Watra". 23 lata później uczczono tę rocznicę nie tylko uroczystą zbiórką, ale też inauguracją działalności harcerskiej fundacji.

Jak to się wszystko zaczęło? Odpowiedź jest prosta. Pod koniec lat 90-tych kętrzyńskie harcerstwo przeżywało prawdziwy renesans. — Jedna z naszych drużyn ,,VIATOR” działała już 10 lat. Członków było naprawdę niewielu, bo tylko około 25 osób. Głównie byli to wędrownicy i harcerze starsi, dlatego ogłoszono nabory. Nikt się jednak nie spodziewał, że chętnych będzie tak wielu, Przyszło około 250 osób — opowiada dh Dariusz Nawrocki, drużynowy "Viatora" i komendant szczepu "WATRA". Ta sytuacja wymusiła podział wszystkich zainteresowanych skautingiem na mniejsze drużyny. — W ten sposób powstał ,,VIATOR” główny liczący około 110 osób oraz dodatkowo ,,VIATOR” męski i żeński po ok.40 osób — mówi Nawrocki. Reszta trafiła do nowo powołanych drużyn: "ABATON", "REPTATUS", a później "KAMUFLAŻ". W konsekwencji postanowiono powołać również zrzeszający wszystkie drużyny szczep. Nadano mu nazwę "WATRA" od rodzaju ogniska. — Sugerowaliśmy się tradycją palenia watry na obozach, gdzie wszyscy razem się spotykamy — dodaje komendant szczepu.

Niestety w późniejszych latach zainteresowanie harcerstwem w Kętrzynie zmalało i większość drużyn się rozpadła. Przetrwał jednak szczep i drużyna "VIATORA". — Co ciekawe, "VIATOR" powstał również 13 maja, tyle że 10 lat wcześniej od szczepu — podkreśla Nawrocki. Z czasem zaczęły pojawiać się nowe drużyny. Obecnie jest ich siedem, z czego jedna działa w Reszlu. Ogółem zrzeszają one ponad 100 osób - od zuchów po harcerzy starszych. Od 15 lipca 2020 w szczepie funkcjonuje też Harcerski Klub Żeglarski "RAKSA". — Zorganizowaliśmy już kilka krótkich rejsów, regaty i inne zawody. Prowadzimy również kurs żeglarski — mówi Piotr Starzyński, komandor klubu.

23. rocznicę powstania "WATRY" uczczono uroczystymi zbiórkami. Niestety z uwagi na obostrzenia harcerze nie mogli spotkać się całym szczepem. Spotkania przeprowadzono więc w drużynach. Przy tej okazji zainaugurowano oficjalnie działalność Harcerskiej Fundacji "ELEUSIS". — Fundacja już działa i będzie finansować w połowie udział kętrzyńskich harcerzy w rejsie na harcerskim żaglowcu Zawisza Czarny w sierpniu tego roku. Będzie to zwieńczenie kursu żeglarskiego, prowadzonego przez "RAKSĘ" — informuje Starzyński. Młodzi żeglarze dzięki władzom Kętrzyn już rozpoczęli sezon weekendowym biwakiem w Przystani. — Fundacja pozyskała już dwie żaglówki, które wymagają prac remontowych — dodaje komandor "RAKSY" i jeden z fundatorów fundacji.

Jednym z działań jest postawienie przy kętrzyńskim przedszkolu "Malinka", w podziemiach którego znajduje się harcówka, kontenera na plastikowe nakrętki. — To pierwsza taka fundacja, która ma wspomagać finansowo harcerzy z powiatu kętrzyńskiego. W tym roku odbędą się dwa obozy harcerskie. Jeden w Przerwankach i to my go organizujemy. Drugi w Borach Tucholskich to obóz żeglarski i tam już zuchy bardzo chcą jechać, a to wszystko kosztuje. Chcę, aby fundacja wspomogła finansowo udział w tym obozie. Fundacja też będzie partycypować w kosztach kursu żeglarskiego, który prowadzę jako Komandor HKŻ RAKSA — dodaje Piotr Starzyński.

— Jak widać nasz szczep nadal prężnie działa i rozwija się, więc mam nadzieję na kolejne cudowne lata wspólnej zabawy, służby i działania — podsumowuje druh Dariusz Nawrocki.



Wojciech Caruk