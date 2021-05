Powstaje kulturalne archiwum miasta

"Historia przeplatana kulturą" to kolejna inicjatywa Kętrzyńskiego Centrum Kultury. Inicjatorzy chcą stworzyć kulturalne archiwum miasta. Dlatego proszą o pomoc mieszkańców, którzy mogliby udostępnić zdjęcia i filmy z koncertów, spektakli czy wystaw.

- Poszukujemy starych zdjęć lub materiałów wideo, aby stworzyć z nich większą wystawę, prezentację, archiwizację cyfrową czy galerię online. W ten sposób chcemy przypomnieć i utrwalić dorobek artystyczny i kulturalny naszego miasta - mówi Bartłomiej Zdanowicz, dyrektor Kętrzyńskiego Centrum Kultury.

Poszukiwane są zdjęcia z wydarzeń, spotkań, wernisaży, spektakli, występów, koncertów, działań społecznych. - Krótko mówiąc wszystko, co związane jest z kętrzyńską kulturą, naszym domem kultury oraz lokalnymi artystami jest mile widziane - dodaje Zdanowicz. Zdjęcia i inne materiały zostaną zeskanowane i oddane ich właścicielom.

Pamiątki można dostarczać osobiście do punktu Informacji Turystycznej TravelKetrzyn od poniedziałku do piątku od w godz. 8.00 do 16:00

lub przesłać na adres pocztowy:

Kętrzyńskie Centrum Kultury

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24A,

11-400 Kętrzyn

albo drogą elektroniczną: itketrzyn@it.ketrzyn.pl

- Prosimy, aby w miarę możliwości określić, co się na nich znajduje i kiedy w przybliżeniu zostały zrobione. Data, wydarzenie, kto jest na zdjęciu, lokalizacja, autor zdjęcia - wymienia dyrektor KCK.

Szczegółowe informacje oraz regulamin akcji można znaleźć na stronie internetowej Kętrzyńskiego Centrum Kultury www.kck.ketrzyn.pl

