Kętrzyn w kampanii Rowerowy Maj

4 - go maja rusza kolejna edycja ogólnopolskiej kampanii Rowerowy Maj. Promuje ona zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, grona pedagogicznego oraz rodziców i opiekunów. Zasady kampanii są bardzo proste: każdy przedszkolak, uczeń i nauczyciel, który w maju dotrze na lekcje w sposób aktywny: na rowerze, hulajnodze, rolkach czy deskorolce, otrzymuje naklejki do rowerowego dzienniczka i na wspólny plakat klasowy. Dla najaktywniejszych uczestników, klas i placówek przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Głównym organizatorem akcji jest Miasto Gdańsk. Kętrzyn włącza się do kampanii i namawia wszystkich uczniów, przedszkolaków, rodziców oraz nauczycieli do aktywnych dojazdów. To nie tylko zdrowie ale także dużo radości. Mini wycieczka rowerowa z pociechą to sposób na wspólnie spędzony czas, zarówno przed jak i po zajęciach. Najważniejszym filarem jest jednak edukacja oraz wzrost świadomości wśród uczniów. Poprzez zabawę z elementami rywalizacji uczymy się bowiem jak bezpiecznie poruszać się rowerem, pokazujemy dobre maniery na drodze, a także mówimy o wpływie naszych wyborów na środowisko naturalne.

- Bardzo się cieszę, że możemy przystąpić do tej kampanii. I wierzę, że dzięki niej uda się utrwalić w świadomości najmłodszych przekonanie, że rower to znakomity środek lokomocji. Tani, ekologiczny, mający dobry wpływ na nasze zdrowie. To ogromna wartość – mówi Maciej Wróbel, zastępca burmistrza Kętrzyna. - Dziękuję też Panu Grzegorzowi Beredzie, mieszkańcowi Kętrzyna, który dopingował nas w przystąpieniu do tej kampanii - dodaje wiceburmistrz.

W ubiegłym roku plany pokrzyżowała pandemia covid-19. Rowerowy Maj został odwołany. Regulamin tegorocznej, VII edycji wydarzenia, został zmieniony, tak by niezależnie od sytuacji epidemicznej, przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych mogli wziąć udział w zabawie, której celem jest promocja “zdrowych” sposobów docierania na zajęcia.

Źródło: UM Kętrzyn