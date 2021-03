Pobił i okradł 60-latka. Grozi mu 12 lat pozbawienia wolności

W poniedziałek, 1 marca o godz. 14:00 oficer dyżurny kętrzyńskiej komendy Policji otrzymał zgłoszenie, że w Reszlu przy ulicy Kolejowej został pobity i okradziony mężczyzna. Z relacji zgłaszającego wynikało, że mężczyzna potrzebuje pomocy medycznej. We wskazane miejsce natychmiast pojechali policjanci.

Będący na miejscu funkcjonariusze ustalili, że w rejonie Orlika przy ul. Kolejowej do 60-latka podszedł młody mężczyzna, który zaatakował go bijąc po głowie i twarzy, a następnie doprowadzając do stanu bezbronności ukradł mężczyźnie pieniądze w kwocie 1000 złotych.

Następnie oddalił się z miejsca przestępstwa.

Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania podejrzanego. Wystarczyło 1,5 godziny by policjanci ustalili i zatrzymali mężczyznę mającego związek z tym przestępstwem rozbójniczym. Okazał się nim 28-letni mieszkaniec Reszla. Policjanci odzyskali część skradzionych pieniędzy, a podejrzanego zatrzymali w policyjnym areszcie.

Kolejne czynności realizują już dochodzeniowcy i prokurator. Wkrótce napastnik usłyszy zarzut rozboju. Grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Źródło: KPP Kętrzyn