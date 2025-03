Inwestycja za prawie miliard nabiera tempa

Prace na budowie tłoczni oleju w Kętrzynie nabierają tempa. To dla Kętrzyna przełomowa inwestycja. To nie tylko nowe miejsca pracy, ale rozwojowy impuls dla całego miasta.

Tłocznia powstaje na terenie dawnej cukrowni. Jej całkowity koszt budowy to ok. 850 mln złotych. Inwestorem jest Orlen Południe. Ma tam powstawać 200 tys. ton oleju rocznie. Zakończenie prac zaplanowano na jesień 2026 roku. Pracę znajdzie tam około 100 osób. Tłocznia stworzy też popyt na dodatkowe usługi, które mogą być świadczone przez lokalnych przedsiębiorców.

– To dla Kętrzyna przełomowa inwestycja, owe miejsca pracy, przestrzeń do współpracy dla lokalnych przedsiębiorców, impuls dla sektora rolniczego w całym regionie czy dodatkowe wpływy do budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości – podkreśla Karol Lizurej, burmistrz Kętrzyna.

I dodaje: – Mimo że przedsięwzięcie to nie jest realizowane przez miasto, pozostaję w stałym kontakcie zarówno z wykonawcą – Polimexem Mostostal, jak i z inwestorem – Orlenem Południe. Wspieram oba podmioty w procesach administracyjnych oraz wszelkich innych działaniach, które przyczyniają się do sprawnej realizacji inwestycji i jej przebiegu bez zakłóceń.

oprac. ih