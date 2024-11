Okradł Centrum Wolontariatu. Wcześniej sam korzystał z pomocy

Do włamania doszło w okresie między wieczorem 31 października, a godzinami porannymi 4 listopada. Mężczyzna wyniósł w tym czasie z kętrzyńskiego Centrum Wolontariatu m.in. żywność, środki czystości czy latarki, które miały trafić ostatnim transportem pomocowym do dotkniętych powodzią Głuchołaz. Wartość skradzionych przedmiotów to ok. 1000 złotych.

Policja szybko odnalazła sprawcę. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, mężczyzna zostawił tyle śladów, że ustalenie jego tożsamości nie sprawiło mundurowym problemów. Okazało się, że jest on dobrze znany kętrzyńskim funkcjonariuszom i ma na sumieniu jeszcze inne przestępstwo. — Włamał się do jednej z altan na terenie ogrodów działkowych. Ukradł stamtąd piłę spalinową — informuje st. asp. Ewelina Piaścik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie.

— Znam tego człowieka. Wielokrotnie przychodził z prośbą o pomoc rzeczową i ją otrzymywał. Dostawał m.in, ubrania. To przykre, że tak nam się odwdzięczył — nie kryje żalu Janusz Mazurkiewicz, koordynator Centrum Wolontariatu działającego przy MOPS w Kętrzynie.

Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Kętrzynianinowi grożą jednak poważniejsze konsekwencje. — W przeszłości był już karany za podobne przestępstwa i będzie odpowiadał w warunkach "recydywy" — dodaje Piaścik.

