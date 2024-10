Kolejny krok w kierunku obwodnicy Kętrzyna

Porozumienie podpisali Katarzyna Sobiech - Wicemarszałkini Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Karol Lizurej - Burmistrz Miasta Kętrzyna i Michał Kochanowski - Starosta Kętrzyński. Jak wynika z listu intencyjnego, samorząd miejski dołoży do budowy 3 miliony, a powiatowy prawie 2 miliony złotych. Wartość inwestycji to ponad 300 milionów złotych, w tym ponad 250 mln to dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. — Nikogo nie trzeba przekonywać, że drogi są ważnym elementem rozwoju miast i całego regionu. Droga 592, to droga wojewódzka, która będzie obwodnicą Kętrzyna i jest kosztownym przedsięwzięciem dla nas. Mamy zabezpieczone 335 milionów złotych. W tej chwili jesteśmy na etapie przetargu. W związku z tym, że Powiat i Miasto partycypują to jest jakieś dodatkowe źródło finansów. Liczę na to, że wykonawca szybko wejdzie na teren budowy — mówi Katarzyna Sobiech.

— Przy wartości inwestycji kwoty, w których będziemy partycypować, są symboliczne. One pomagają dla zarządu województwa w tej części własnej zadania. Największa część to dofinansowanie plus wkład własny województwa, w którym my będziemy uczestniczyli — dodaje Karol Lizurej, burmistrz Kętrzyna. — Obwodnica doprowadzi do przerzucenia transportu ciężkiego poza granice administracyjne miasta. Spowoduje to oczywiście polepszenie komunikacji w mieście, ułatwienie mieszkańcom przemieszczania się. W tej chwili możemy zauważyć często różnego rodzaju zatory, jeżeli chodzi o różne arterie miasta. Wierzę również w to, że wraz z obwodnicą zaczną pojawiać się nowi inwestorzy i nowe miejsca pracy. Ufam też w to, że roboty budowlane będą realizowane również przez naszych lokalnych wykonawców i podwykonawców, co oczywiście umożliwi skok jakościowy, jeżeli chodzi o oferowane przez nich usługi — wymienia zalety inwestycji włodarz.

Zadowolenia nie kryje również starosta kętrzyński. — Trzeba wprost powiedzieć, że jest to historyczny moment dla Kętrzyna i całego powiatu, a także cywilizacyjna szansa dla rozwoju i uruchomienia dodatkowych możliwości, także tych gospodarczych. Obwodnica miasta to droga, na którą wszyscy mieszkańcy Kętrzyna czekali od dawna. Wiemy, jak dzisiaj, zwłaszcza w godzinach szczytu komunikacyjnego, mamy problemy z poruszaniem się po naszym mieście. Na pewno będzie to ulga zarówno dla kierowców, ale także podniesienie jakości podróży i poziomu bezpieczeństwa. Obwodnica wkomponowuje się w to wszystko, co się dzieje na terenie powiatu, czyli modernizacja linii kolejowej Korsze - Ełk i budowa fabryki Orlen Południe, która już powstaje na terenie miasta. Bez tej drogi transport byłby znacznie trudniejszy. Trzeba patrzeć na obwodnicę jako nie tylko na komunikację, ale także ułatwienie pracy lokalnym przedsiębiorcom. Jest też ważnym elementem za chwilę rozpoczynającego się się remontu drogi Kętrzyn - Giżycko — komentuje Michał Kochanowski.

Podkreśla też powstanie w przyszłości czytelnej mapy drogowej, również pod kątem zarządzania drogami. — Konsekwencją powstania obwodnicy będzie także przejęcie części zadań przez samorząd powiatu na drogach, które dzisiaj są drogami wojewódzkimi, zwłaszcza w obszarze Kętrzyna. Będziemy rozmawiać z Zarządem Województwa, Zarządem Dróg Wojewódzkich, abyśmy do momentu oddania obwodnicy do użytku, uregulowali pewne sprawy, chociażby poprawili tę infrastrukturę, która dzisiaj znajduje się w mieście. Są to drogi wojewódzkie, a w przyszłości staną się drogami powiatowymi.

Na początku lutego również w sali Ratusza marszałek Kuchciński zapowiadał, że być może będzie szansa, że jeszcze we wrześniu rozpoczną się prace. Te prace nie ruszyły. Skąd to opóźnienie? — Wiążę się to z tym, że w tej chwili jeszcze trwają procedury przetargowe. Jedna z firm, która brała udział w przetargu, zaskarżyła jego wynik. Sprawa trafiła do sądu. To się bardzo często zdarza przy przetargach na drogi — odpowiada Katarzyna Sobiech. Jak się okazuje, w lipcu Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie wyłonił wykonawcę w postępowaniu przetargowym. Rozstrzygnięcie zostało unieważnione przez Krajową Izbę Odwoławczą, która nakazała ponowne zbadanie i ocenę ofert w przedmiotowym przetargu.

Obwodnica Kętrzyna ma być gotowa w maju 2027 roku.