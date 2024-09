Michał Kochanowski: Ten rok już teraz mogę uznać za przełomowy [ROZMOWA]

Powiat Kętrzyński może mieć wiele powodów do radości. Wciąż niezmiennie prezentuje się bardzo dobrze na tle innych samorządów w naszym regionie, a w niektórych kwestiach również w kraju. O tym, co słychać na powiatowym "podwórku" opowiedział nam starosta Michał Kochanowski.

— Od kilku miesięcy mamy nową kadencję samorządu. Zasiadł Pan ponownie za "sterami" w powiecie. To chyb oznacza, że dobrze oceniono Pana wcześniejsze pięcioletnie działania?

— Przez ostatnie lata wiele zmieniło się w samorządzie powiatu kętrzyńskiego. Jednak obecny rok już teraz mogę uznać za przełomowy – podejmowane przez nas decyzje będą skutkować pozytywnymi zmianami przez kolejne lata. Tegoroczna wiosna to także czas wyborów samorządowych. W przypadku powiatu kętrzyńskiego oznacza to kontynuację naszych działań; ponownie uzyskałem zaufanie radnych i mogę współpracować z mieszkańcami naszej ziemi jako starosta kętrzyński. Jest to zaszczyt, ale także duże zobowiązanie wobec mieszkańców. Zobowiązuję się, że tak jak w poprzednich latach, tak i teraz będę otwarty na dialog, porozumienie oraz realizację ambitnych przedsięwzięć z zakresu zadań samorządu terytorialnego.

— Można powiedzieć, że w ten rok samorząd powiatowy wszedł z impetem kończąc dwie duże inwestycje?

— Pierwsze miesiące roku 2024 to przede wszystkim rozpoczęcie działalności Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie. Stworzyliśmy miejsce, w którym zatrudnienie znalazło 48 osób, z czego większość to osoby z niepełnosprawnościami, które otrzymały niepowtarzalną szansę aktywizacji zawodowej. Nasz ZAZ cieszy się ogromnym zainteresowaniem oraz uznaniem w oczach mieszkańców powiatu kętrzyńskiego i wśród ludzi, którzy współpracują z osobami z niepełnosprawnościami. Coraz więcej firm, instytucji i osób prywatnych korzysta z oferowanych usług, takich jak catering, pralnia i pracownia niszczenia dokumentów. Kolejną wielką zmianą, jaka dokonała się w ostatnich miesiącach, jest ukończenie oraz oddanie do użytku nowoczesnego Bloku Operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie. Blok Operacyjny to znaczące podniesienie poziomu bezpieczeństwa dla pacjentów, a także polepszenie warunków pracy lekarzy, którzy mogą rozwijać nowe zakresy usług medycznych w naszej placówce. W obszarze zdrowia czekamy na pozytywne rozstrzygnięcia wniosków, które złożyliśmy, aby pozyskać środki zewnętrzne. Mam na myśli zakup m.in. nowego aparatu RTG i wyposażenia pracowni endoskopowej. Jesteśmy zdeterminowani, aby powstał w naszym mieście Rodzinny Dom Dziecka, co uzupełni nasze zasoby związane z polityką społeczną i odpowie na potrzeby, które są tak ważne w realizowaniu obowiązków pieczy zastępczej.

— Realizujecie też inne zadania. Jak wygląda ""mapa" powiatu kętrzyńskiego?

— Tradycyjnie mieszkańców powiatu interesują remonty i przebudowy dróg. W tym roku zakończymy inwestycję na trasie Kiemławki Wielkie – Winda w gminie Barciany, gdzie również zrealizowaliśmy I etap drogi w kierunku Momajn. W gminie Reszel oddaliśmy już do użytku drogę Mnichowo – Reszel wraz ze ścieżką rowerową i ulicami przyległymi, a mieszkańcy Siemek podróżują od niedawna po całkowicie nowej nawierzchni asfaltowej. W gminie Srokowo rozpoczęto inwestycję Jegławki – Wilczyny. W Korszach trwa kolejny etap budowy drogi powiatowej w kierunku Bykowa, a także zmieniliśmy nawierzchnię w miejscowości Studzieniec. W gminie Kętrzyn rozpoczęto budowę połączenia Nowej Różanki z Windą, a jeszcze do końca roku powstanie nowa droga do miejscowości Filipówka. Chciałbym podkreślić, jak ważna jest współpraca samorządów gminnych i powiatu. Większość tych przedsięwzięć realizujemy wspólnie, a sztandarowym symbolem tej współpracy jest powstający II etap ścieżki rowerowej z Czernik do Parcza przez Wilczy Szaniec w Gierłoży. Powiat kętrzyński, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, zobowiązał się do wkładu finansowego w powstającą obwodnicę Miasta Kętrzyn, która jest inwestycją samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Samorząd województwa będzie również realizował zadanie związane z przebudową drogi Kętrzyn – Giżycko oraz dobudową ścieżki rowerowej pomiędzy Nową Różanką w gminie Kętrzyn a miejscowością Solanka w gminie Srokowo.

— Wiem też, że są spore plany związane z oświatą...

— Jak zawsze, zwracamy szczególną uwagę na realizację obowiązków oświatowych. Aktualnie naszym sztandarowym projektem jest powstające w Reszlu Branżowe Centrum Umiejętności. Projekt ten jest realizowany przez Powiat Kętrzyński ze środków przeznaczonych na Krajowy Plan Odbudowy. BCU będzie unikalnym ośrodkiem kształcenia kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki. W ramach działań inwestycyjnych Centrum przyczyni się do rozbudowy i modernizacji warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu. Dodatkowo zakupione zostaną maszyny, sprzęt i urządzenia techniczne służące do kształcenia i zdobywania nowych kwalifikacji. Centrum zatrudni specjalistów, którzy będą szkolić pracowników potrzebnych w branży drzewno-meblarskiej. Tym samym Reszel stanie się jednym z nielicznych tego typu ośrodków w Polsce. Nasze działania oświatowe w dużej mierze są ukierunkowane na rozwój szkolnictwa zawodowego, czego przykładem jest modernizacja pracowni i warsztatów szkolnych, które będą przygotowywać uczniów do pracy w deficytowych branżach na rynku pracy. Wkrótce przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kętrzynie powstanie nowe boisko Orlik. Chcemy co roku przeznaczać znaczące środki finansowe na zadania z zakresu oświaty i wychowania młodzieży.

— W Kętrzynie powstaje zakład, którego działalność będzie miała olbrzymie znaczenie dla całego powiatu, szczególnie dla rolników

— Przy okazji dożynek, święta wszystkich rolników, którzy swoją ciężką pracą zapewniają bezpieczeństwo żywieniowe w naszej ojczyźnie, warto wspomnieć o tym strategicznym wydarzeniu w naszym powiecie. W Kętrzynie od tego roku trwa budowa tłoczni oleju rzepakowego. Inwestorem tej instalacji jest spółka Orlen Południe. Jest to największa gospodarcza inicjatywa spółki skarbu państwa na terenie powiatu kętrzyńskiego w ostatnich dekadach. Na naszych oczach w ciągu najbliższych lat powstanie zakład, który będzie oferował zarówno miejsca pracy, jak i gwarancję odbioru płodów rolnych. Zakład będzie przerabiał 500 tysięcy ton rzepaku i wytwarzał rocznie 200 tysięcy ton oleju przeznaczonego na produkcję niskoemisyjnych biopaliw. Usytuowanie tej produkcji na terenie naszego powiatu jest szansą na rozwój gospodarczy i przyciągnięcie kolejnych inwestorów. Niech ten pozytywny i optymistyczny akcent towarzyszy nam przy okazji tegorocznych dożynek. Życzę wszystkim rolnikom dużo zdrowia, siły i pomyślności, a także obfitych plonów, które wynagrodzą wasz trud i poświęcenie.