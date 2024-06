Festyn rodzinny - "Razem w Nakomiadach"

W ceremonii otwarcia wzięli udział m. in.: starosta kętrzyński Michał Kochanowski, proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Nakomiadach Andrzej Józwik, sołtys Tomasz Wyszomirski, przedstawicielki miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich oraz pracownica świetlicy wiejskiej w Nakomiadach Małgorzata Tyc.

Wszystkich obecnych przywitała dyrektor szkoły Olga Wanago. W swoim przemówieniu podkreśliła, że tego typu imprezy z jednej strony integrują lokalną społeczność, z drugiej zaś dostarczają uczestnikom solidnej porcji rozrywki. Przedstawiła program festynu i zaprosiła do wspólnej zabawy. Na zakończenie podziękowała samorządowcom, animatorom kultury, rodzicom, uczniom, nauczycielom, pracownikom obsługi, członkom kół łowieckich "Szarak" i "Daniel" oraz funkcjonariuszom służb mundurowych za przygotowanie tej doniosłej imprezy.

Na uczestników pikniku czekało wiele atrakcji i niespodzianek. Dla dzieci i rodziców przygotowano liczne gry i konkursy. Oblegane były dmuchane zjeżdżalnie. Swoje stoiska z unikatowymi rękodziełami przygotowała Manufaktura Nakomiady oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Kętrzynie.

Ruch i wysiłek fizyczny nierozerwalnie wiąże się ze zdrowiem, ale by się nim cieszyć należy pamiętać o profilaktyce, dlatego też można było zmierzyć ciśnienie i dokonać pomiaru cukru we krwi a przy okazji zajrzeć do karetki pogotowia ratunkowego. Dla płci pięknej zorganizowano również warsztaty pielęgnacyjno-makijażowe.

Wielkim zainteresowaniem, szczególnie najmłodszych, cieszył się przyjazd pojazdów służb mundurowych. Nie zabrakło ochotników, którzy wcielili się w rolę policjantów i strażaków. Odbył się także wernisaż i pokaz wykonania rzeźb dłutem w wykonaniu Kacpra Kamińskiego.

Nie zapomniano o smakołykach. Przygotowano kiermasz ciast a na głodnych czekały swojski chleb ze smalcem, ogórki, wyroby z dziczyzny, gorące kiełbaski, bigos, zapiekanki i wiele innych specjałów.

Festyn odwiedzili również członkowie Mazurskiego Klubu Motocykli Ciężkich i Zabytkowych "Perkun" z Giżycka.

Na zakończenie odbył się turniej piłki nożnej, w którym wzięły udział cztery drużyny. Pierwsze miejsce zajęły Czerwone Koty z Karolewa, drugie FC Nakomiady, trzecie Koczarkusy z Koczarek a czwarte Huragan Nakomiady. Wszyscy piłkarze otrzymali z rąk dyrektor szkoły Olgi Wanago oraz proboszcza Andrzeja Józwika pamiątkowe medale.

Organizatorami przedsięwzięcia byli Szkoła Podstawowa w Nakomiadach, miejscowa parafia, Koło Gospodyń Wiejskich "Ale Babki" w Nakomiadach, sołectwo i świetlica wiejska w Nakomiadach.

