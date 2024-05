Funkcjonariusze Straży Granicznej obchodzili swoje święto. Placówce w Barcianach nadano imię

Uroczysty apel poprzedziła Msza Święta w Kościele Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Barcianach, której przewodniczył ksiądz prałat kanonik płk SG Zbigniew Kępa w asyście księży.

Obchody 33. rocznicy powołania Straży Granicznej odbyły się na terenie Placówki Straży Granicznej w Barcianach. W asyście pocztów sztandarowych odśpiewano hymn i podniesiono flagę państwową. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej. W wydarzeniu wzięła udział również kompania reprezentacyjna Straży Granicznej. Uroczystość swoją obecnością uświetnili m.in.: Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Matka Chrzestna Sztandaru W-MOSG Urszula Pasławska, Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Królewcu Anna Nowakowska, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Radosław Król. Ponadto w przedsięwzięciu udział wzięli przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, stowarzyszeń, służb mundurowych, władz lokalnych oraz mieszkańcy regionu, a także młodzież szkolna.

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Zybiński w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie. Wyrazy wdzięczności skierował do funkcjonariuszy i pracowników SG za codzienny trud i poświęcenie.

— Niech ten dzień upłynie dla was w poczuciu dumy i dobrze wypełnionego obowiązku wobec formacji, Ojczyzny i społeczeństwa. Pamiętajmy - jesteśmy integralną częścią Straży Granicznej i tworzymy jej historię — powiedział komendant. Zaznaczył również, że w 2024 roku przypada setna rocznica powołania Korpusu Ochrony Pogranicza. — My funkcjonariusze jesteśmy spadkobiercami ich historii i tradycji. Dlatego też musimy dbać o to, by pamięć o naszych poprzednikach nigdy nie umarła — dodał.

Doniosłym momentem było nadanie Placówce Straży Granicznej w Barcianach imienia Pułku Korpusu Ochrony Pogranicza „Sarny”. Ta okoliczność upamiętniona została odsłonięciem tablicy pamiątkowej oraz słupa granicznego z czasów Korpusu Ochrony Pogranicza. — Przed taką formacją stało nie tylko techniczne chronienie granicy Rzeczypospolitej Polskiej, ale przede wszystkim ochrona jej majestatu — powiedział dr hab. Karol Sacewicz, Naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie

Serdeczne życzenia z okazji 33. rocznicy powołania Straży Granicznej wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom formacji, złożyli również Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Urszula Pasławska, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Radosław Król oraz zaproszeni goście. — Spotkaliśmy się, by oddać zaszczyt i szacunek dla państwa służby, pracy, odwagi i chęci współdziałania — zwróciła się do mundurowych Urszula Pasławska. — Kiedy 12 lat temu święciliśmy sztandar, którego miałam zaszczyt być matką chrzestną, to była zupełnie inna Polska. Świat był bezpieczny, świat nie płonął. Każda dekada wymaga od nas wszystkich nowych wyzwań. Elastyczności, podnoszenia umiejętności, kwalifikacji — dodała. — Stanowicie ochronę granicy Rzeczypospolitej Polskiej, ale również granicy NATO i Unii Europejskiej — podkreślił w swoim wystąpieniu wojewoda.

Święto Straży Granicznej to czas wyróżnień osób zasłużonych dla formacji.