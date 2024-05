Poznaliśmy nazwisko zastępcy burmistrza Kętrzyna

Można powiedzieć, że historia zatoczyła koło. W 1994 roku Marek Olszewski rozpoczynał swoją karierę w samorządzie od stanowiska... zastępcy burmistrza Kętrzyna. Był nim do 1998 roku. Teraz, po 30 latach, ponownie objął tę funkcję. Przez ten czas był także m.in. starostą kętrzyńskim, wicestarostą, sekretarzem gminy Kętrzyn i gminy Srokowo, a także Wójtem Gminy Srokowo.

Wieloletnie doświadczenie Olszewskiego miało wpływ na decyzję burmistrza Karola Lizureja. - W samorządzie liczą się kompetencje. Ludzie, którymi otaczamy się w naszej codziennej pracy, powinni być osobami merytorycznymi i doświadczonymi. Pan Marek jest bardzo dobrze znany w środowisku samorządowym - powiedział podczas konferencji prasowej włodarz Kętrzyna, prezentując swojego zastępcę. - Stawiam przed nim konkretne cele, które będą musiały być zrealizowane rzetelnie, skrupulatnie i terminowo. Marek Olszewski jest z wykształcenia inżynierem, skończył Politechnikę Gdańską. Liczę, że będzie nam się fajnie współpracowało, ponieważ ja też już od dłuższego czasu pracuję przy inwestycjach. Wydaje mi się, że kolejna osoba, która będzie w stanie wzmocnić tak ważny i newralgiczny sektor, jest tylko i wyłącznie wartością dodaną.

Nowy zastępca burmistrza będzie sprawował bezpośredni nadzór m.in. nad miejską oświatą oraz sprawami społecznymi. - Wiem, że pan burmistrz pokłada w naszej współpracy nadzieje na rozwiązanie problemów, które stoją przed samorządem, zarówno w kwestii finansowej, społecznej, a w szczególności inwestycyjnej. Uczynię wszystko, by sprostać tym wyzwaniom, które są przede mną stawiane - zadeklarował Olszewski.

Karol Lizurej zapowiedział też, że to początek ruchów kadrowych w urzędzie. - Mogę zapewnić, że osoby, które będą mnie otaczały, będą osobami merytorycznymi, a nie z przypadku. Będą to osoby, które będą wiedziały, co mają robić i nie trzeba ich będzie prowadzić za rękę. Będą godnie i rzetelnie pracowały dla dobra naszego miasta - podkreślił.