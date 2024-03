Spotkanie z literaturą – Humor Laury w bibliotece

„I śmiech niekiedy może być nauką” powtarzała ś. p. Stanisława Łozińska cytując Ignacego Krasickiego. Sama wykazywała się niezwykłym poczuciem humoru dbając o to, aby „z przywar, a nie z ludzi się natrząsać”. Już 21 marca (czwartek) o godz. 17 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w kętrzyńskim zamku spotkamy się z Humorem Laury.

Wydarzenie jest kolejnym zorganizowanym przez Towarzystwo Miłośników Kętrzyna w ramach Roku Stanisławy Łozińskiej.

- Na spotkaniu zaprezentujemy pierwszą książkę zawierającą fraszki, satyry czy kabarety autorstwa Stanisławy Łozińskiej. Z potężnej spuścizny literackiej, którą zostawiła w maszynopisach i rękopisach wybrałam utwory humorystyczne, które zebrałam w jedną publikację – mówi Ewa Brzostek, która podjęła się opracowania i redakcji książki.

To jednak niejedyny element czwartkowego spotkania. 21 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej zostanie podsumowana akcja „Podaj miłość” skierowana do wielbicieli zwierząt. Zachęca ona do adopcji, wolontariatu i zbiórki pieniężnej, której bohaterami są pieski i kotki ze Schroniska dla Zwierząt w Pudwągach.

Promocji książki będzie towarzyszył spektakl słowno-muzyczny pt. „Życie jest piękne” przygotowany przez Grupę Teatralną „Młode Sercem” działającą przy Kętrzyńskim Centrum Spotkań Seniora.

- To będzie wyjątkowe spotkanie. Przygotowaliśmy jeszcze małą niespodziankę, która być może będzie zaskoczeniem. Warto więc zarezerwować sobie termin i przyjść – zachęca Ewa Brzostek z Towarzystwa Miłośników Kętrzyna.

Wydana książka pt. „Humor Laury. Zbiór fraszek, kabaretów, aliteracji i innych zabawnych utworów Stanisławy Łozińskiej” jest elementem projektu pn. „Humor Laury – spuścizna literacka Stanisławy Łozińskiej” dofinansowanego ze środków Gminy Miejskiej Kętrzyn.

EB