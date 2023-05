Awans GKS-u Wikielec do III ligi już w ten weekend? To możliwe [piłkarski rozkład jazdy na sobotę i niedzielę]

W niedzielę w Elblągu GKS Wikielec może przypieczętować swój awans do III ligi. Oprócz wygranej z rezerwami miejscowej Olimpii potrzeba także odpowiedniego wyniku w Lubawie: miejscowy Motor musi w sobotę urwać punkty Polonii Lidzbark Warmiński. Nawet remis GKS-u z Olimpią da awans zespołowi z Wikielca, ale tylko w przypadku, gdy drużyna trenera Krzysztofa Malinowskiego wygra z Polonią.

Jednym słowem — Gieksa jedną nogą jest już w III lidze, musiałby się stać totalny kataklizm, żebyśmy w następnym sezonie nie oglądali podopiecznych Damiana Jarzembowskiego na boiskach w województwach mazowieckim, łódzkim i podlaskim. GKS musiałby przegrać 5 z 6 spotkań kończących rozgrywki, a Polonia Lidzbark Warmiński musiałaby wygrać wszystkie mecze do końca sezonu. To drugie zdarzenie jest realne, ale to pierwsze to prawdziwe science fiction.

Gdyby Polonia Lidzbark Warmiński wygrała w Lubawie, to GKS Wikielec świętowałby zapewne awans przed własną publicznością w kolejnym meczu, z Mamrami Giżycko.

Drużyny z dolnych rejonów tabeli warmińsko-mazurskiej IV ligi mocno trzymają kciuki za Sokół Ostróda i Concordię Elbląg w III lidze. Brak spadku tych zespołów, to mniejsza liczba ekip zdegradowanych do ligi okręgowej. Na ten moment z ligi lecą dwa ostatnie zespoły (Pisa Barczewo, Olimpia Olsztynek), a dwa kolejne będą grały w barażach (Motor Lubawa, Huragan Morąg). Trzeba pamiętać, że w kolejnym sezonie w forBET IV lidze będą grały rezerwy Stomilu Olsztyn i dla nich Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej musi mieć miejsce.

Poniżej terminarz gier na ten weekend (sobota-niedziela, 13-14 maja), drużyny z pow. iławskiego mają "pogrubioną" nazwę.

SOBOTA 13 MAJA

15:00: Ewingi Zalewo — Wałsza Pieniężno (A klasa, gr. 2)

16:00: Jeziorak Iława — Granica Kętrzyn (IV liga)

16:00: Motor Lubawa — Polonia Lidzbark Warmiński (IV liga)



16:00: Constract Lubawa — Barkas Tolkmicko (klasa okręgowa, gr. 2)

16:00: Czarni Rudzienice — Ossa Biskupiec Pom. (klasa okręgowa, gr. 2)

16:00: Szeląg Kormoran Zwierzewo — Unia Susz (klasa okręgowa, gr. 2)

16:00: Wel Lidzbark Welski — Orzeł Ulnowo (A klasa, gr. 4)

16:00: Wicher Gwiździny — Torpeda Rożental (B klasa, gr. 4)

16:00: Drewneks Sampława — Wel AT4B Bratian (B klasa, gr. 4)

16:30: Osa Ząbrowo — Avista Łążyn (A klasa, gr. 4)

17:00: Olimpia Kisielice — Mewa Smykowo (B klasa, gr. 4)



NIEDZIELA 14 MAJA

14:00: LZS Frednowy — Orzeł Janowiec Kościelny (A klasa, gr. 4)

15:00: Mały Jeziorak Iława — Vel Dąbrówno (A klasa, gr. 4)

16:00: GKS Colet Kozłowo — Jordan Kazanice (A klasa, gr. 4)

16:00: Iskra Smykówko — Zamek Szymbark (B klasa, gr. 4)

17:00: Olimpia II Elbląg — GKS Wikielec (IV liga)

EM, zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl