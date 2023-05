Już za chwileczkę Noc Muzeów w Iławie. Poznaj szczegółowy program

czwartek 11 maja

8:00 - 24:00 wystawa malarstwa pt. "Obrazy malowane sercem" – sala konferencyjna ICK

21:00 - 24:00 Noc Muzeów z Iławskim Centrum Kultury, Kinoteatr "Pasja", ul. Niepodległości 13a

w programie:

21:00, 22:30 "Backstage Kulturalny" - spacer z przewodnikiem po budynku Kinoteatru oraz jego zakamarkach, kulisy pracy Iławskiego Centrum Kultury

21:30, 23:30 projekcja filmu powstałego z okazji 100-lecia istnienia budynku Kinoteatru – Kinoteatr "Pasja"

piątek 12 maja

17:00 - 20:00 Wirtualny spacer po Muzeach, Miejska Biblioteka Publiczna, Stacja Jeziorak w Galerii Handlowej Jeziorak

17:00 Kuźnia Talentów Marka Kałuży - plener, koncert Mariusza Gołębiowskiego, poczęstunek, ul. J. Dąbrowskiego 16 c nad rzeką Iławką

17:30 Rejs ku zachodzącemu słońcu z przewodnikiem, Sylwią Lewandowską, Statek Ilavia, bezpłatne wejściówki w Informacji Turystycznej (brak wejściówek)

od 18:00 do 24:00 Ksiądz Proboszcz Andrzej Albiniak Otwiera wrota do Czerwonego Kościoła

18:00 - 21:30 Noc Muzeów w Ratuszu ul. Niepodległości 1

w programie:

18:00 Wycieczka historyczna z Burmistrzem Miasta Iławy Dawidem Kopaczewskim, start: plac przed ratuszem, zwiedzanie ratusza i wejście na wieżę

od 18:00 Makieta Starego Miasta oraz spotkanie z jej autorem Rafałem Kociędą

od 18:00 Wystawa fotografii Andrzeja Świdzińskiego "Iława wczoraj i dziś"

od 18:30 ratuszowa wieża otwarta dla zwiedzających

20:00 Wycieczka historyczna z przewodnikiem, start: plac przed ratuszem, Plac Bandurskiego, Czerwony Kościół, Fosa, Kinoteatr i Ratusz

20:45 Zachód Słońca z ratuszowej wieży z muzyczną niespodzianką w tle. Uwaga liczba miejsc ograniczona 25 os. wejściówki dostępne w Informacji Turystycznej.

18:00 - 22:00 Wystawa fotografii Krzysztofa Komoszyńskiego "Świat za miastem" Biuro Informacji Turystycznej, ul. Niepodległości 13

18:00 - 20:00 Noc Muzeów w Salce Muzealnej Iławy, Salka Muzealna Iławy, ul. Kościuszki 4, I piętro



19:00 - 21:00 Noc Muzeów w iławskiej "Jedynce", Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Kościuszki 2a

w programie:

zwiedzanie strychu szkoły oraz zabytkowego zegara - oprowadza historyk Marcin Michalski

wystawa fotografii zabytków archeologicznych ziemi iławskiej ze zbiorów Muzeum w Ostródzie (aula) - zorganizowana przy współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Iławskiej - krótki rys historyczny - Marcin Michalski

legendy iławskie dla najmłodszych (szkolna biblioteka) - czyta p. Beata Niksa-Żubertowska, dyrektor iławskiej Jedynki.



21:00 Kryminalna historia Iławy, piesza wycieczka, Dariusz Paczkowski i Michał Młotek, start: plac przed ratuszem