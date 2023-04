Każdy z Was jest zwycięzcą! Zawody "Biegamy na Orliku" okazały się strzałem w "10" [zdjęcia, wideo]

LEKKA ATLETYKA\\\ Prawie 200 zgłoszonych zawodniczek i zawodników, do tego mnóstwo żywiołowo dopingujących kibiców. Pierwsze w historii Iławskie Zawody Lekkoatletyczne "Biegamy na Orliku", do których w sobotę (22 kwietnia) doszło przy SP5, pokazały jak potrzebne były takie zmagania w mieście nad Jeziorakiem.

Właśnie w sobotę, a nie w środku tygodnia Aneta Ostanek, prowadząca sekcję lekkoatletyczną w Orce Iława i grupę Lekkoatletyka dla każdego, postanowiła przeprowadzić pierwszą edycję zawodów biegowych. Startowali w nich zatem ci, którzy po prostu chcą (uprawiać sport), a nie tylko być częścią reprezentacji szkoły i tym samym - w przypadku zawodów odbywających się w ciągu tygodnia - nie uczestniczyć w lekcjach. To jeden powód zorganizowania zawodów w weekend. Kolejnym, niemniej ważnym, jest możliwość przyjścia w ten dzień na Orlik przy ul. Wiejskiej w Iławie rodziców, dziadków, kolegów itd., którzy w końcu mają możliwość kibicowania i oglądania w akcji młodych adeptów Królowej Sportu. A przecież w środku tygodnia, od poniedziałku do piątku, takiej opcji przeważnie nie mają, bo są np. w pracy, szkole itp.

To wszystko super wręcz zagrało, już pierwsza edycja pokazała, jak potrzebne są takie zawody w Iławie. Mimo, że w tytule piszemy, że każdy z uczestników jest zwycięzcą, to w rzeczywistości w sobotę na Orliku na os. Podleśne miała miejsce rywalizacja jak się patrzy! Wszystko przygotowane było tak, jak na poważnych zawodach, łącznie z komisją sędziowską i pomiarem czasu. Młode biegaczki i biegacze poznają też dzięki temu atmosferę "starszych", już profesjonalnych zawodów, w których być może w przyszłości wystartują.

— Cieszymy się, że nasza lokalna społeczność miała okazję zobaczyć piękno Królowej Sportu w trochę mniejszym, ale profesjonalnym wydaniu. Patronatem zawody objął burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski, który oficjalnie otworzył zmagania oraz dekorował zawodników na podium. Obecna na zawodach była również Dorota Kamińska, pierwszy zastępca burmistrza Iławy — mówi Aneta Ostanek.

— Zawody znacznie przekroczyły nasze oczekiwania. Dopisało wszystko, ale przede wszystkim pogoda , co na pewno przyczyniło się do takiej pięknej frekwencji zarówno na linii startu, jak i w strefie kibica. Początkowo miały to być skromne zawody na Orliku, a zrobiła się z tego duża sportowa impreza dzięki tak licznemu zainteresowaniu. Z powodów organizacyjnych zdecydowaliśmy się wprowadzić limit zawodników, ale gdyby nie to, to zapewne byłoby jeszcze więcej startujących dzieci i młodzieży — zauważa trenerka.

— Zawody oficjalnie ogłosiliśmy cztery tygodnie przed terminem, były dwa tygodnie na zgłoszenie się poprzez formularz w internecie - to też była nowinka, jednak wszyscy rodzice i opiekunowie znakomicie sobie z tym poradzili. Informacje o zawodach zostały wysłane do wszystkich szkół w Iławie oraz w gminie Iława. O zawodach mówiono w mediach. Finalnie wzięło w nich udział 190 dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół i przedszkoli w Iławie : SP1- 6 osób, SP2 - 20 osób, SP3 - 53 osoby, SP4 - 22 osoby, SP5 - 28 osób. Udział wzięli również zawodnicy ze szkół w Wikielcu, Gromotach, Jamielniku, Rudzienicach, Radomnie, Suszu oraz z iławskich szkół ponadpodstawowych. Tzw. osobostartów było 225, to znaczy, że część zawodników zdecydowała się na udział w dwóch konkurencjach, a niektórzy jeszcze dodatkowo w sztafecie. Sztafety na końcu zawodów budzą zawsze mnóstwo wrażeń i emocji. To element rywalizacji drużynowej w sporcie indywidualnym — tłumaczy trenerka z Iławy.

— Chcemy bardzo podziękować wszystkim wolontariuszom, którzy włożyli cegiełkę swojej pracy i zechcieli wziąć czynny udział w organizacji zawodów w swoim wolnym czasie — zauważa Ostanek, która dziękuje także sędziom, opiece medycznej, fotografom, dyrektorowi szkoły podstawowej nr 5 w Iławie oraz sponsorom.

— Dziękujemy także Orce Iława z prezesem Radosławem Burzą na czele oraz Pawłowi Hofmanowi - nie wyobrażaliśmy sobie tych zawodów bez tego głosu, wiedzy i opowiadanych historii czy ciekawostek. Dziękujemy wszystkim za przybycie na zawody i kierujemy ogromne gratulacje do każdego młodego biegacza i biegaczki, którzy stanęli na linii startu. Każdy z Was jest zwycięzcą, gdyż to Wy właśnie postanowiliście w taki sposób spędzić sobotnie południe. Być może to właśnie w minioną sobotę większość z Was poznała po raz pierwszy system rozgrywania prawdziwych mityngów lekkoatletycznych. Mamy nadzieję, że jesteście z siebie zadowoleni, jesteście z siebie dumni i po prostu podobało się Wam bieganie na tartanie — dodaje.

Jak zauważa trenerka, podczas zawodów padło wiele ciekawych i obiecujących wyników, a nawet nieoficjalnych rekordów życiowych.

— Widzimy skryte talenty wśród zawodników niezrzeszonych w naszym klubie i grupie. A dla lekkoatletów Orka Iława Athletics był to sprawdzian przed nadchodzącym wielkimi krokami sezonem letnim. Jak widać, jest bardzo duże zainteresowanie zawodami lekkoatletycznymi, które odbywają się w weekend, by uczniowie nie opuszczali lekcji oraz przychodzili tylko i wyłącznie z własnych chęci. W takim terminie, by rodzice wraz z całymi rodzinami mogli kibicować swoim pociechom i ich wspierać — zauważa słusznie iławianka.

Wyniki 1. Iławskich Zawodów

Lekkoatletycznych "Biegamy na Orliku"

Sobota 22 kwietnia 2023

100m K U16

1. Kinga Barica (szkoła: SP Susz / klub: Orka Iława Athletics) 12,92 s

2. Natalia Zięba (ZS im. Konstytucji 3 Maja w Iławie / Orka Iława Athletics) 13,41

3. Gabriela Lubieniecka (SP 4 Iława / Orka Iława Athletics) 13,92

100m M U16

1. Bartosz Kopeć (SP 4 Iława / Orka Iława Athletics) 12,55

2. Karol Gajewski (SP 4 Iława) 13,07

3. Jędrzej Fiereck (SP 4 Iława / Orka Iława Athletics) 13,12

100m K U14

1. Anna Duszczyk (SP 3 Iława) 14,70

2. Alicja Drzewiecka (SP 4 Iława / Orka Iława Triathlon) 14,93

3. Aleksandra Ołdak (SP 3 Iława / Orka Iława Athletics) 15,18

100m M U14

1. Hubert Kuźniewski (SP 4 Iława / Orka Iława Athletics) 13,28

2. Szymon Krupski (SP 1 Iława / Orka Iława Athletics) 14,43

3. Ignacy Jabłoński (SP 2 Iława) 14,18

60m K U12

1. Alicja Ołdak (SP 3 Iława / Lekkoatletyka dla Każdego i Orka Iława Athletics) 9,85

2. Natalia Skorupska (SP 2 Iława) 9,91

3. Zofia Beczek (SP 5 Iława) 11,02

60m M U12

1. Adam Jabłoński (SP 2 Iława) 9,89

2. Wojciech Kamiński (UKS Mały Jeziorak Iława) 10,01

3. Julian Kamiński (SP 5 Iława / Lekkoatletyka dla Każdego i Orka Iława Athletics) 10,18

600m K U16

1. Joanna Dąbrowska (SP 2 Iława / Orka Iława Athletics) 2:14.89

2. Maja Szokalska (SP 2 Iława) 2:21.75

600m M U16

1. Bartosz Kopeć (SP 4 Iława / Orka Iława Athletics) 1:37.64

2. Marcel Wiatrowski (SP 2 Iława / Orka Iława Triathlon) 1:41.02

3. Karol Kopański (SP 5 Iława) 1:47.22

600m K U14

1. Michalina Tasarz (SP 5 Iława / Orka Iława Athletics) 1:53.31

2. Magdalena Kaczerowska (SP 5 Iława / Lekkoatletyka dla Każdego i Orka Iława Athletics) 2:04.04

3. Lena Koziej (SP 4 Iława / Orka Iława Athletics) 2:05.32

600m M U14

1. Marcel Waśniewski (SP2 Iława) 1:44.96

2. Dawid Jabłoński (SP 2 Iława) 1:48.36

3. Maciej Burza (Orka Iława Triathlon) 1:54.67

300m K U16

1. Zofia Chorzelewska (SP 2 Iława) 54.87

2. Nadia Końpa (SP 4 Iława) 54.92

3. Amelia Jaskulska (SP 4 Iława) 55.16

300m M U16

1. Hubert Jankowski (SP 3 Iława / Orka Iława Triathlon) 46.53

2. Maciej Wrzesiński (Orka Iława Triathlon) 1:07.33

300m K U14

1. Alicja Drzewiecka (SP 4 Iława / Orka Iława Triathlon) 50.15

2. Anna Wróblewska (SP 3 Iława / Orka Iława Triathlon) 52.03

3. Aleksandra Ołdak (SP 3 Iława / Orka Iława Athletics) 55.09

300m M U14

1. Szymon Krupski (SP 1 Iława / Orka Iława Athletics) 46.27

2. Szymon Reut (SP 5 Iława / Orka Iława Triathlon) 47.34

3. Emil Wiatrowski (SP 2 Iława / Orka Iława Triathlon) 48.12

300m K U12

1. Emilia Tulwińska (SP 2 Iława) 52.45

2. Małgorzata Drembkowska (SP 2 Iława) 55.92

3. Alicja Ołdak (SP 3 Iława / Lekkoatletyka dla Każdego) 57.16

300m M U12

1. Adam Jabłoński (SP 2 Iława) 54.74

2. Kornel Demski (SP 3 Iława) 54.79

3. Maksymilian Jankowski (SP 3 Iława / Orka Iława Triathlon) 57.58

Sztafeta U16 K

1. Gabriela Lubieniecka, Alicja Zabłocka, Natalia Zięba, Kinga Barica (Orka Iława Athletics I) 2:20.84

2. Maja Mozarczyk, Wiktoria Skorupska, Michalina Tasarz, Joanna Dąbrowska (Orka Iława Athletics II) 2:32.72

3. Zofia Chorzelewska, Wiktoria Olszewska, Nadia Kowalska, Wiktoria Kowalska (SP 2 Iława) 2:50.87

Sztafeta U16 M

1. Marcel Wiatrowski, Emil Wiatrowski, Jędrzej Fiereck, Hubert Jankowski (Orka Iława Triathlon + Lekkoatletyka dla Każdego) 2:21.24

Sztafeta U14 K

1. Hanna Boros, Lena Koziej, Anna Wróblewska, Alicja Drzewiecka (Orka Iława Triathlon + Lekkoatletyka dla Każdego) 2:40.74

2. Aniela Zielińska, Magdalena Kaczerowska, Maja Jeziorska, Aleksandra Ołdak (Lekkoatletyka dla Każdego / Orka Iława Athletics) 2:41.51

3. Oliwia Kowalska, Alicja Wiśniewska, Roksana Ciesińska, Alicja Miecznikowska (SP 3 Iława) 3:24.59

Sztafeta U14 M

1. Marcel Waśniewski, Jakub Nadwodny, Dawid Jabłoński, Ignacy Jabłoński (SP 2 Iława + SP 4 Iława) 2:27.38

2. Szymon Reut, Maciej Burza, Wojciech Kłosowski, Remigiusz Łabuda (Orka Iława Triathlon) 2:33.75

3. Hubert Kuźniewski, Piotr Kowalski, Szymon Krupski, Natan Nedzelskyi (Orka Iława Athletics / Lekkoatletyka dla Każdego) 2:35.84

Sztafeta U12 K

1. Hanna Górska, Alicja Ołdak, Julia Michalewska, Maria Ekonomowicz (Lekkoatletyka dla Każdego) 3:08.59

Sztafeta U12 M

1. Julian Kamiński, Mikołaj Puchalski, Marcel Drozdowski, Bartosz Kotłowski (Lekkoatletyka dla Każdego) 3:16.63

