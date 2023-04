Puchar Świata: Iławianki walczą na Majorce o zwycięstwo w regatach o Puchar Księżniczki Zofii

ŻEGLARSTWO\\\ Ponad 1200 zawodniczek i zawodników z 67 krajów, w tym 36 reprezentantów Polski startuje w pierwszych w tym sezonie regatach Pucharu Świata klas olimpijskich. Zmagania o Puchar Księżniczki Zofii na Majorce potrwają do soboty (8 kwietnia), na liście startowej mamy dwie iławianki: Agatę Barwińską (SSW MOS Iława) i Wiktorię Gołębiowską (Wiking Toruń). Obie są obecnie w ścisłej czołówce rywalizacji w klasie ILCA 6.

Trofeo Princesa Sofia to pierwsza tak duża impreza klas olimpijskich w sezonie, a w każdej klasie na starcie stanęła cała światowa czołówka. Polacy ścigają się w klasach 49er, 49erFX, 470, iQFoil, Formula Kite, ILCA 6.

— Jest to też pierwszy poważny sprawdzian formy dla żeglarzy, których głównym tegorocznym celem jest walka o kwalifikacje dla kraju do Igrzysk Olimpijskich — przypomina w swojej publikacji Polski Związek Żeglarski.

— Regaty na Majorce nie są co prawda regatami kwalifikacyjnymi, ale topowa obsada pozwoli na sprawdzenie aktualnej formy i weryfikację tego, jak poszczególne reprezentacje przepracowały okres zimowy — mówił tuż przed pierwszym dniem zmagań Dominik Życki, dyrektor sportowy Polskiego Związku Żeglarskiego.

— Zimą nasi zawodnicy pracowali nie tylko nad formą, ale też nad sprzętem. Mamy sporo nowego sprzętu, testowaliśmy optymalne zestawy, ustawienia, technikę pływania. Zobaczymy, jak to wszystko sprawdzi się w warunkach regatowych. Na Majorce mamy reprezentantów w każdej klasie olimpijskiej, w której prowadzimy szkolenie, oprócz klasy ILCA7. Są wśród nich zawodnicy doświadczeni, utytułowani, ale też zdolni juniorzy — dodaje Dominik Życki.

Jedną z faworytek regat w klasie ILCA 6 jest Agata Barwińska (SSW MOS Iława). Polka to dwukrotna mistrzyni Europy i wicemistrzyni świata.

— Zimę przepracowałam solidnie, czas zweryfikować formę na tle silnych rywalek. Sezon startowy już się rozpoczął, za nami już tegoroczne mistrzostwa Europy, w których zajęłam szóste miejsce. Do każdych regat przystępuję z założeniem walki o medale i nie inaczej jest w tym przypadku — mówiła Agata Barwińska przed pierwszym wyścigiem.

— Puchar Księżniczki Zofii traktuję jednak jako start kontrolny, bo w tym sezonie najważniejsze są regaty kwalifikacyjne do igrzysk . Będą to sierpniowe mistrzostwa świata w Hadze. Tam mam osiągnąć szczyt formy, a regaty na Majorce mają pokazać, ile do tego szczytu jeszcze mi brakuje — dodaje iławianka.

W poniedziałek (3 kwietnia) rywalizację zaczęły zawodniczki i zawodnicy w klasach ILCA 6, 470 i iQFoil. Wtorek był pierwszym dniem startowym dla pozostałych klas.

— Za nami pierwszy dzień Pucharu Świata na Majorce. Pogoda zaskoczyła żeglarzy, bowiem warunki wiatrowe nie sprzyjały do przeprowadzenia zaplanowanych wyścigów. Na akwenie panował zmienny wiatr. Początkowo było go za mało, zaś później pomimo wielkich chęci, wyścigi były przerwane ze względu na nierówny kierunek wiatru — relacjonował PZŻ.

— Drugi dzień rozpoczął się od odroczenia godziny wyścigów. Początkowo akwen regatowy przypominał przysłowiowe „lustro”. Na szczęście po krótkim oczekiwaniu pierwsze grupy przystąpiły do rywalizacji. Z lekkim opóźnieniem na całym akwenie rozpoczęto procedury startowe. Południowy wiatr o sile około 15 węzłów dał możliwość sprawnego przeprowadzenia dwóch wyścigów w klasie ILCA 6, 49er, 470, jednakże później zmiany wiatru nie ułatwiały ustawienia trasy, co przełożyło się na długie oczekiwanie — czytamy w publikacji.

— W klasie ILCA 6 niesamowity wiatr w żagle złapała Wiktoria Gołębiowska. Polka plasuje się na 3. miejscu, a metę przekroczyła kolejno na 2 i 4 pozycji. Agata Barwińska jest obecnie 14., a na koncie ma 10 i 6 miejsce — informowała po wtorkowych wyścigach Karolina Sołtaniuk z biura prasowego Polskiego Związku Żeglarskiego.

Środa, trzeci dzień rywalizacji u wybrzeży Majorki, przyniósł przetasowania w pierwszej "10", także z udziałem Polek.

— Dwie polskie zawodniczki w klasie ILCA 6 ścigają się w dziesiątce. Agata Barwińska awansowała na 8 miejsce, zaś jedną pozycję niżej jest Wiktoria Gołębiowska — mówi Karolina Sołtaniuk.





Polacy w Trofeo Princesa Sofia 2023

Klasa 470 mix:

- Zofia Korsak i Franciszek Borys (MKS Dwójka Warszawa/YKP Gdynia)

- Agnieszka Pawłowska i Bartłomiej Szlija (Chojnicki Klub Żeglarski/UKŻ Lamelka Kartuzy)

Klasa 49er:

- Łukasz Przybytek i Jacek Piasecki (AZS AWFiS Gdańsk)

- Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch (AZS AWFiS Gdańsk)

- Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki (AZS AWFiS Gdańsk/AZS Poznań)

- Tytus Butowski i Łukasz Machowski (AZS AWFiS Gdańsk / MKS Dwójka Warszawa)

- Adam Głogowski i Maciej Krusiec (Nauticus Yacht Club Olsztyn)

Klasa 49erFX:

- Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak (YKP Gdynia/AZS Poznań)

Klasa ILCA 6:

- Agata Barwińska (SSW MOS Iława)

- Wiktoria Gołębiowska (UKŻ Wiking Toruń)

Klasa Formula Kite:

- Maksymilian Żakowski (AZS Poznań)

- Jakub Jurkowski (AZS Poznań)

- Jan Marciniak (KS Aqua Włocławek)

- Jan Koszowski (Sopocki Klub Żeglarski)

- Michał Wojciechowski (Sopocki Klub Żeglarski)

- Piotr Szymiec (Sopocki Klub Żeglarski)

- Izabela Satrjan (UKŻ Wiking Toruń)

- Julia Damasiewicz (AZS Poznań)

- Magdalena Woyciechowska (Sopocki Klub Żeglarski)

Klasa iQFoil:

- Paweł Tarnowski (Sopocki Klub Żeglarski)

- Kamil Manowiecki (Sopocki Klub Żeglarski)

- Michał Polak (Gdański Klub Żeglarski)

- Tomasz Romanowski (AZS Poznań)

- Antoni Siwek (Sopocki Klub Żeglarski)

- Maja Dziarnowska (Sopocki Klub Żeglarski)

- Maja Kuchta (Sopocki Klub Żeglarski)

- Zofia Noceti Klepacka (Sailing Legia Warszawa)

- Pola Wawrzyniak (AZS Poznań)

Przebieg regat, które zakończą się w sobotę (8.04), można śledzić na stronie www.trofeoprincesasofia.org . Wyniki TUTAJ

źródło: PZŻ