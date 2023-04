Jeziorak w dołku, Czarni rozpędzeni. Sprawdzamy wyniki z prima aprilis

1 kwietnia to czas żartów, jednak na pewno do śmiechu nie było i nie jest kibicom, zawodnikom itd. Jezioraka. Choć też niektórzy fani iławskiego klubu w komentarzach pod wiadomością z wynikiem wczorajszego meczu pisali, że to pewnie prima aprilis. Porażka 2:3 była jednak faktem, ostatnia w tabeli Pisa Barczewo pokonała na swoim terenie jedną z czołowych drużyn w forBET IV lidze.

Zespół trenera Daniela Madeja fatalnie zaczął rundę wiosenną sezonu 2022/23, na cztery rozegrane mecze trzy zremisował po 2:2 (spotkania z Mamrami Giżycko, Olimpią Olsztynek i Olimpią II Elbląg) i jeden przegrał, właśnie w Barczewie.

Zupełnie inne nastroje panują obecnie u sąsiadów z gminy Iława. GKS Wikielec co chwila powiększa przewagę, która obecnie wynosi dziewięć punktów nad drugą w tabeli Polonią Lidzbark Warmiński (zgubiła w sobotę punkty w Gołdapi). Natomiast lider rozgrywek wygrał przed własną publicznością z Granicą Kętrzyn, a trzeba pamiętać, że ekipa trenera Damiana Jarzembowskiego ma jeszcze w zanadrzu zaległe spotkanie z Huraganem Morąg (z pierwszej wiosennej kolejki, przełożone na 3 maja).

GKS trzy punkty zapewnił sobie dopiero w ostatniej minucie. Gospodarze prowadzili 1:0 po trafieniu Eryka Filipczyka w pierwszej połowie, ale po przerwie goście zdołali doprowadzić do wyrównania. Zwycięską bramkę w ostatniej minucie strzelił Hubert Otręba.

— Z przebiegu całego spotkania GKS zasłużył na zwycięstwo — przyznał po meczu Adam Fedoruk, trener Granicy Kętrzyn. — Nastawiliśmy się na grę z charakterem, pressingiem i przerywanie tych akcji. Wiedzieliśmy, że jedną czy dwie sytuacje uda się nam przeprowadzić. Doprowadzamy do remisu i gra stała się nerwowa. Zabrakło nam klasowych zmian, żeby mieć coś do powiedzenia w drugiej połowie. Pierwsza była pod dyktando gospodarzy, w drugiej było inaczej i my żałujemy tego spotkania, a gospodarze się cieszą. Byliśmy blisko obronienia wyniku, przegrywamy trzecie spotkanie, liczyliśmy się z tym, ale żałujemy — dodał szkoleniowiec.

— Trener gości trafnie i obiektywnie podsumował to spotkanie — powiedział Damian Jarzembowski, trener GKS-u Wikielec. — Pierwsze 25 minut rywal bardzo konsekwentnie trzymał się i dobrze wyglądał w obronie. My potem stworzyliśmy sobie 3-4 dobre sytuacje i możemy żałować, bo w pierwszej połowie mogliśmy zamknąć mecz. W drugiej graliśmy spokojnie, konsekwentnie, ale przy kontrze Granicy w pierwszej fazie źle się zachowaliśmy i o to mogę mieć żal, ale takie sytuacje w piłce się zdarzają. Co mnie cieszy to to, że nie spanikowaliśmy, cały czas wierzyliśmy w to, że możemy ten mecz wygrać. Nie graliśmy totalnego chaosu, do końca tworzyliśmy akcje z pomysłem — ocenia Jarzembowski.

Po pierwszej połowie meczu w Lubawie wydawało się, że także Motor sięgnie w tej kolejce po trzy punkty na swoim terenie. Zespół trenera Krzysztofa Malinowskiego prowadził po golu Adriana Wasiaka, jednak po zmianie stron dwie bramki Artura Gorczyńskiego przechyliły szalę zwycięstwa na korzyść gości.

Z boisk IV-ligowych przenosimy się na boiska grupy 2. klasy okręgowej, gdzie ostatnio szaleją Czarni Rudzienice. Zespół z gminy Iława wygrał wszystkie cztery pojedynki rundy wiosennej, pokonując np. w poprzedniej kolejce na wyjeździe Constract Lubawa, a więc lidera okręgówki. Drużyna trenera Jarosława Płoskiego zanotowała przy tym godny pozazdroszczenia bilans bramkowy 13:3.

Wczoraj Czarni na swoim terenie pokonali Zatokę Braniewo, a gola wartego trzy punkty zdobył niezawodny Marcin Karczewski. Była to pierwsza w tym roku ligowa wygrana rudzieniczan na swoim terenie, bo wcześniejsze "domowe" zwycięstwa z Radomniakiem Radomno i Drwęcą Nowe Miasto Lubawskie miały miejsce na sztucznym boisku stadionu miejskiego w Iławie.

Poniżej wyniki sobotnich meczów drużyn z powiatu iławskiego.

IV LIGA

• Motor Lubawa - Polonia Iłowo 1:2 (1:0)

1:0 - Wasiak (28), 1:1, 1:2 - Gorczyński (79, 86)

• Pisa Primavera Barczewo - Jeziorak Iława 3:2 (0:1)

0:1 - Sagan (8), 1:1 - Wanda (64), 2:1 - Gorczyca (75), 2:2 - Sedlewski (80), 3:2 - Bałdyga (90 + 2)

• GKS Wikielec - Granica Kętrzyn 2:1 (1:0)

1:0 - Filipczyk (33), 1:1 - Oracz (62), 2:1 - Otręba (90)

POZOSTAŁE WYNIKI 19 KOLEJKI:

• Olimpia Olsztynek - Huragan Morąg 0:0

• Mamry Giżycko - Mrągowia Mrągowo 3:2 (3:0)

1:0 - Baiduk (3), 2:0 - Sadocha (17), 3:0 - Baiduk (45), 3:1 - Skok (84), 3:2 - Kuśnierz (90 k)

• Rominta Gołdap - Polonia Lidzbark Warmiński 1:1 (1:0)

1:0 - Słowicki (16 k), 1:1 - Sobolewski (67)

W niedzielę mecz Olimpia II Elbląg - DKS Dobre Miasto

KLASA OKRĘGOWA (gr. 2)

• Constract Lubawa — Drwęca Nowe Miasto Lubawskie 3:3 (2:1)

Gole dla Constractu: S. Licznerski, Banach, P. Rykaczewski

• Czarni Rudzienice — Zatoka Braniewo 1:0 (0:0)

Gol dla Czarnych: Karczewski

• Unia Susz — Barkas Tolkmicko 5:1 (2:0)

Gole: Staniec x3, Zakrzewski, Luliński,



A KLASA

Grupa 2:

• Ewingi Zalewo — Jastrząb Ględy 1:1 (1:1)

Gol dla Ewingów: Czerniak

Grupa 4:

• Gmina Kozłowo — LZS Frednowy 1:2 (1:0)

Gole dla Frednowych: Kowalewski, Słomski

• Żak Jamielnik — Osa Ząbrowo 0:1 (0:1)

Gol dla Osy: Zagórny

• KS Mroczno — Orzeł Ulnowo 2:2 (1:0)

Gole dla Orła: Markuszewski, Koper



• Jordan Kazanice — MKS Działdowo 1:1 (1:0)

Gol dla Jordana: Bogdański



NIEDZIELA 2 KWIETNIA

15:30: Grunwald Gierzwałd — Avista Łążyn (A klasa, gr. 4)

17:00: Mały Jeziorak Iława — Wel Lidzbark Welski (A klasa, gr. 4)

zico, EM

m.partyga@gazetaolsztynska.pl