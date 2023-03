A klasa wraca do gry, derby powiatu iławskiego we Frednowych (ale też w Grabowie). Poznaj piłkarski rozkład jazdy na ten weekend

PIŁKA NOŻNA\\\ Ponad cztery miesiące drużyny grające w warmińsko-mazurskiej A klasie musiały czekać na powrót do walki o ligowe punkty. W końcu jednak się doczekały: w ten weekend (25-26 marca) rozegrają pierwszą kolejkę rundy wiosennej sezonu 2022/23. Zapraszamy do zapoznania się z rozkładem jazdy zespołów piłkarskich z powiatu iławskiego, występujących od IV ligi do A klasy właśnie (B klasa wraca za dwa tygodnie).