Świetny wynik naszych reprezentantów. Trzy mistrzowskie medale dla Moreny

Jak mówi Klaudia Żelazowska, prezeska IKS Morena: - Za nami XVIII Indywidualne Mistrzostwa Polski w Bowlingu Osób Niewidomych i Słabowidzących. Ostatecznie iławianie zdobyli 3 medale, co nas bardzo cieszy. Nasi zawodnicy, by uzyskać doskonałą formę, trenują na różnych obiektach w całym kraju. Główne ośrodki to Ostróda, Katowice, Wrocław oraz Iława - dodaje K. Żelazowska.



Mistrzostwa odbyły się w dniach 15-19 marca 2023 w Opolu. Organizatorem Mistrzostw było Stowarzyszenie CROSS we współpracy z Sekcją NiS PZK.

Na starcie zameldowało się ponad 110 osób z 24 klubów, którzy przez kilka dni walczyli o tytuły Mistrza i Mistrzyni Polski. O zwycięstwie decydowała suma punktów z dwóch startów.

Pierwsze dwa dni to eliminacje, a w weekend odbyło się wielkie finałowe granie.

Iławską Morenę reprezentowało aż 14 osób. 10 z nich weszło do ścisłego finału. - Jest to rewelacyjny wynik - podkreśla prezeska Moreny.

Ostatecznie iławianie zdobyli 3 medale:

Magdalena Palamar w kat. B2 kobiet brązowy medal

Stanisław Oduliński w kat. b2 mężczyzn brązowy medal

Szczepan Polkowski w kat. B1 mężczyzn srebrny medal.

Wysokie lokaty uzyskali również:

Danuta Odulinska kat. B2 kobiet 4 miejsce, Bożena Wiechowska kat. B3 kobiet 6 miejsce, Regina Szczypiorska kat. B1 kobiet 6 miejsce.